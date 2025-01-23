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Posted 23 января, 11:13

Published 23 января, 11:13

Modified 23 января, 13:34

Updated 23 января, 13:34

Высокопоставленный сотрудник Ростовского ГУ МВД на сноуборде сломал обе руки

Высокопоставленный полицейский из Ростова на сноуборде сломал обе руки

23 января 2025, 11:13
Фото: 1MI. Высокопоставленный сотрудник Ростовского ГУ МВД на сноуборде сломал обе руки
Отпуск в горах закончился больничным из-за перелома рук для замначальника отдела ГУ МВД по Ростовской области. Инцидент прокомментировали в донском главке.

ЧП случилось 20 января. По данным telegram-канале «Че по Ростову», правоохранитель проводил отпуск в Архызе. В один из дней он катался на сноуборде. Вероятно, что-то пошло не так — мужчина упал и получил травмы.

В пресс-службе полиции Ростовской области не стали уточнять, что случилось с высокопоставленным сотрудником.

— Находящийся в свободное время от службы сотрудник ГУ МВД России по Ростовской области получил травму в быту, — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос журналиста RostovGazeta.

Однако в соцсетях сообщается, что у подполковника якобы перелом обеих рук.

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По факту травмирования сотрудника МВД проводят проверку. Однако это, вероятно, лишь формальная процедура — с правоохранителем, скорее всего произошел обычный несчастный случай.

В ноябре полицейский получил ножевое ранение во время дежурства на привокзальной площади.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Полиция#Ростов#Травмы#Инцидент#Перелом#Архыз#ГУ МВД
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