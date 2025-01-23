Высокопоставленный полицейский из Ростова на сноуборде сломал обе руки

Posted 23 января, 11:13
Published 23 января, 11:13
Modified 23 января, 13:34
Updated 23 января, 13:34
ЧП случилось 20 января. По данным telegram-канале «Че по Ростову», правоохранитель проводил отпуск в Архызе. В один из дней он катался на сноуборде. Вероятно, что-то пошло не так — мужчина упал и получил травмы.
В пресс-службе полиции Ростовской области не стали уточнять, что случилось с высокопоставленным сотрудником.
— Находящийся в свободное время от службы сотрудник ГУ МВД России по Ростовской области получил травму в быту, — сообщили в пресс-службе в ответ на запрос журналиста RostovGazeta.
Однако в соцсетях сообщается, что у подполковника якобы перелом обеих рук.
По факту травмирования сотрудника МВД проводят проверку. Однако это, вероятно, лишь формальная процедура — с правоохранителем, скорее всего произошел обычный несчастный случай.
В ноябре полицейский получил ножевое ранение во время дежурства на привокзальной площади.