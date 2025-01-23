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Posted 23 января, 09:03

Published 23 января, 09:03

Modified 23 января, 09:05

Updated 23 января, 09:05

Почти 120 тысяч рублей начали получать курьеры в Ростовской области

Зарплаты курьеров в Ростовской области взлетели до 120 тысяч рублей

23 января 2025, 09:03
Фото: Unsplash. Почти 120 тысяч рублей начали получать курьеры в Ростовской области
Профессия курьера стала одной из самых востребованных в Ростовской области. Работодатели готовы платить доставщикам более 115 тысяч рублей в месяц.

Аналитики hh.ru рассказали, что по итогам 2024 года курьеры вошли в топ-20 самых высокооплачиваемых профессий Ростовской области. Доставщики расположились на 16 месте рейтинга с медиальной заработной платой в размере 118,9 тысячи рублей.

На первом месте рейтинга находятся коммерческие директора (ССО). Эти специалисты могут иметь доход в 200 тысяч рублей. Зарплату в 175 тысяч рублей предлагают генеральным и исполнительным директорам, а заработную плату в 170 тысяч рублей — руководителям группы разработки.

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Ранее стало известно, что зарплаты для рабочих профессий в Ростовской области выросли до 250 тысяч рублей.

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