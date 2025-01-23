Зарплаты курьеров в Ростовской области взлетели до 120 тысяч рублей

На первом месте рейтинга находятся коммерческие директора (ССО). Эти специалисты могут иметь доход в 200 тысяч рублей. Зарплату в 175 тысяч рублей предлагают генеральным и исполнительным директорам, а заработную плату в 170 тысяч рублей — руководителям группы разработки.