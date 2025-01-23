Зарплаты курьеров в Ростовской области взлетели до 120 тысяч рублей

Posted 23 января, 09:03
Published 23 января, 09:03
Modified 23 января, 09:05
Updated 23 января, 09:05
Аналитики hh.ru рассказали, что по итогам 2024 года курьеры вошли в топ-20 самых высокооплачиваемых профессий Ростовской области. Доставщики расположились на 16 месте рейтинга с медиальной заработной платой в размере 118,9 тысячи рублей.
На первом месте рейтинга находятся коммерческие директора (ССО). Эти специалисты могут иметь доход в 200 тысяч рублей. Зарплату в 175 тысяч рублей предлагают генеральным и исполнительным директорам, а заработную плату в 170 тысяч рублей — руководителям группы разработки.
Ранее стало известно, что зарплаты для рабочих профессий в Ростовской области выросли до 250 тысяч рублей.