Звезды России чаще отвергают идею бодипозитива и предпочитают сбрасывать лишний вес

Российская актриса театра и кино Кристина Бабушкина отметила, что осознает значимость поддержания стройности тела. Однако, по ее словам, насыщенный график репетиций и выступлений не оставляет времени для регулярных занятий в спортзале и соблюдения диет. Актриса призналась, что, как и любому человеку, ей хочется побаловать себя вкусной едой во время перерывов между работой. По её мнению, поэтому рано или поздно ей, как и многим другим публичным (да и непубличным) людям, придется находить новые методы для поддержания своей фигуры.