Звезды России чаще отвергают идею бодипозитива и предпочитают сбрасывать лишний вес

Posted 23 января, 12:55
Published 23 января, 12:55
Modified 23 января, 12:55
Updated 23 января, 12:55
Нет сомнений, что каждый человек уникален и достоин уважения независимо от комплекции и внешних данных, информирует 56orb.ru. Но если имеется реальная возможность улучшить свое здоровье и качество жизни, то почему бы ее не использовать? Например, Полина Гагарина сбросила 40 килограммов и сейчас в 37 лет выглядит моложе, чем в 20; комедийная актриса Ольга Картункова, похудела на 84 килограмма и сохранила свою харизму; а Елена Степаненко после расставания с Евгением Петросяном смогла похудеть на 40 килограммов.
При этом те, кто раньше поддерживал бодипозитив, стали с большим энтузиазмом относиться к изменениям в своем теле, когда начали терять лишний вес. В России для борьбы с ожирением в прошлом году появился отечественный препарат на основе семаглутида.
Производитель препарата «Велгия», фармацевтическая компания «Промомед», поставляет его в аптеки России в рамках программы по импортозамещению для людей, сталкивающихся с метаболическими нарушениями, такими как избыточный вес, ожирение и диабет второго типа.
Российская актриса театра и кино Кристина Бабушкина отметила, что осознает значимость поддержания стройности тела. Однако, по ее словам, насыщенный график репетиций и выступлений не оставляет времени для регулярных занятий в спортзале и соблюдения диет. Актриса призналась, что, как и любому человеку, ей хочется побаловать себя вкусной едой во время перерывов между работой. По её мнению, поэтому рано или поздно ей, как и многим другим публичным (да и непубличным) людям, придется находить новые методы для поддержания своей фигуры.