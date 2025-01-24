Аграрии боятся за урожай в Ростовской области из-за аномально теплой зимы

Posted 24 января, 06:19
Published 24 января, 06:19
Modified 24 января, 06:21
Updated 24 января, 06:21
Сообщается, что доля плохих и невзошедших озимых по югу составила 44%. Площадь таких культур — 6,47 миллиона гектаров. Кроме того, месячное количество осадков в Ростовской области отстает от нормальных значений на 30%. Ситуацию усугубляет и повышение температуры, которая негативно влияет на запасы органических веществ растений.
«Озимые под урожай 2025 года в Ростовской области ушли в зиму не в лучшем состоянии, — цитирует „Эксперт Юг“ директора зернового союза сельхозпроизводителей региона Анатолия Кольчика.
Уточняется, что на дальнейшую урожайность могут повлиять отсутствие морозов, а также выпадение нормы осадков.
Напомним, что основной проблемой для посевов стали неблагоприятные погодные условия осенью 2024-го.
А зимой агрономы забили тревогу из-за раннего потепления в Ростовской области.