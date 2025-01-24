Аграрии боятся за урожай в Ростовской области из-за аномально теплой зимы

Сообщается, что доля плохих и невзошедших озимых по югу составила 44%. Площадь таких культур — 6,47 миллиона гектаров. Кроме того, месячное количество осадков в Ростовской области отстает от нормальных значений на 30%. Ситуацию усугубляет и повышение температуры, которая негативно влияет на запасы органических веществ растений.