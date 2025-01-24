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Posted 24 января, 16:59

Published 24 января, 16:59

Modified 24 января, 17:01

Updated 24 января, 17:01

Арестованный экс-министр пытался выйти из СИЗО в Ростове, а людей напугали ценами

Арестованный экс-министр пытался выйти из СИЗО в Ростове, а людей напугали ценами

24 января 2025, 16:59
Фото: 1MI. Арестованный экс-министр пытался выйти из СИЗО в Ростове, а людей напугали ценами
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко досрочно отчитается о проделанной работе за 2024 год, тем временем экс-глава Минтранса Ростовской области Виталий Кушнарев сразу после ареста пытался выйти из СИЗО, а Центробанк зафиксировал ускорение роста цен на продукты питания в регионе.

Отчет Логвиненко

Во вторник, 28 января, состоится 29-е внеочередное заседание Ростовской-на-Дону Гордумы седьмого созыва, на котором глава администрации Алексей Логвиненко предоставит отчет о результатах работы за 2024 году.

Напомним, что 14 января в соцсетях появилась информация о том, что Логвиненко намерен в скором времени покинуть свой пост. Однако пресс-секретарь администрации города Мария Петрова назвала сведения ложными и уточнила, что досрочная отставка возможна только по решению Ростовской-на-Дону городской Думы. Она также добавила, что срок полномочий главы истекает только в октябре 2025 года, а свой отчет о проделанной работе за 2024 год Логвиненко должен будет представить 24 февраля. Однако теперь стало известно о внеочередном заседании.

На нем Логвиненко расскажет, что в 2024 году основные силы были направлены на реализацию национальных и региональных проектов, стратегии социально-экономического развития города до 2035 года и муниципальных программ. Также глава администрации раскроет планы города на 2025 год.

Во вторник, 28 января, состоится 29-е внеочередное заседание Ростовской-на-Дону Гордумы седьмого созыва
Во вторник, 28 января, состоится 29-е внеочередное заседание Ростовской-на-Дону Гордумы седьмого созыва. Фото: rostovgazeta.ru
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Кушнарев в СИЗО

Адвокат бывшего министра транспорта Ростовской области — замгубернатора Виталия Кушнарева в декабре 2024 года пытался обжаловать постановление Кировского районного суда. Через несколько дней, а именно 6 декабря, апелляция была рассмотрена, но решение нижестоящей инстанции осталось без изменений. Вызволить экс-главу Минтранса из СИЗО не удалось.

Напомним, что Кушнарева арестовали в ноябре 2024 года по подозрению в получении крупной взятки (около 27 миллионов рублей) и в незаконном хранении оружия. Ему избрали меру пресечения в виде двух месяцев под стражей.

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Рост цен

Годовая инфляция в Ростовской области ускорилась до 9,46% в декабре 2024 года, хотя еще в ноябре она составляла 8,65%. Эксперты отмечают, что основными причинами роста цен стало увеличение затрат производителей и поставщиков, а также падение предложения на некоторые товары

Если говорить о продуктах питания, то годовой прирост составил 12,48% (в ноябре 10,70%). Заметнее всего подорожали огурцы, рыба и свинина, а также помидоры, шоколад и молочная продукция.

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