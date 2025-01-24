Арестованный экс-министр пытался выйти из СИЗО в Ростове, а людей напугали ценами

Напомним, что 14 января в соцсетях появилась информация о том, что Логвиненко намерен в скором времени покинуть свой пост. Однако пресс-секретарь администрации города Мария Петрова назвала сведения ложными и уточнила, что досрочная отставка возможна только по решению Ростовской-на-Дону городской Думы. Она также добавила, что срок полномочий главы истекает только в октябре 2025 года, а свой отчет о проделанной работе за 2024 год Логвиненко должен будет представить 24 февраля. Однако теперь стало известно о внеочередном заседании.