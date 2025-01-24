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Posted 24 января, 18:37

Published 24 января, 18:37

Modified 24 января, 18:40

Updated 24 января, 18:40

Автобусы №72 и №38 начнут курсировать по новым маршрутам в Ростове-на-Дону

Автобусы №72 и №38 начнут курсировать по новым маршрутам в Ростове-на-Дону

24 января 2025, 18:37
Фото: 1MI. Автобусы №72 и №38 начнут курсировать по новым маршрутам в Ростове-на-Дону
Департамент транспорта Ростова-на-Дону предложил горожанам принять участие в голосовании, благодаря которому автобусы №38 и №72 начнут двигаться по улучшенным маршрутам. Информация опубликована на сайте «Активный ростовчанин».

Жители Ростова-на-Дону обратились в департамент города с просьбой модернизировать два маршрута. Так, автобус №38 «Институт сервиса — Центральный Рынок» может начать курсировать через Северный рынок по улице Евдокимова, проспект Космонавтов, затем по улице Волкова (в обоих направлениях), а также по переулку Ставрапольскому, Ашхабадскому и проспекту Ленина (в направлении Центрального рынка).

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А маршрут №72 «завод „Эмпилс“ — ЖК „Европейский“» возможно будет пролегать через улицу 2-я Краснодарская, проспект Коммунистический до улицы Малиновского.

Добавим, что большинство ростовчан проголосовало за внесение изменений.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону автобус №16А пустили через Левенцовку.

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