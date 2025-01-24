Автобусы №72 и №38 начнут курсировать по новым маршрутам в Ростове-на-Дону

Posted 24 января, 18:37
Published 24 января, 18:37
Modified 24 января, 18:40
Updated 24 января, 18:40
Жители Ростова-на-Дону обратились в департамент города с просьбой модернизировать два маршрута. Так, автобус №38 «Институт сервиса — Центральный Рынок» может начать курсировать через Северный рынок по улице Евдокимова, проспект Космонавтов, затем по улице Волкова (в обоих направлениях), а также по переулку Ставрапольскому, Ашхабадскому и проспекту Ленина (в направлении Центрального рынка).
А маршрут №72 «завод „Эмпилс“ — ЖК „Европейский“» возможно будет пролегать через улицу 2-я Краснодарская, проспект Коммунистический до улицы Малиновского.
Добавим, что большинство ростовчан проголосовало за внесение изменений.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону автобус №16А пустили через Левенцовку.