Автобусы №72 и №38 начнут курсировать по новым маршрутам в Ростове-на-Дону

Жители Ростова-на-Дону обратились в департамент города с просьбой модернизировать два маршрута. Так, автобус №38 «Институт сервиса — Центральный Рынок» может начать курсировать через Северный рынок по улице Евдокимова, проспект Космонавтов, затем по улице Волкова (в обоих направлениях), а также по переулку Ставрапольскому, Ашхабадскому и проспекту Ленина (в направлении Центрального рынка).