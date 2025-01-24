Более 2 тысяч человек потеряли работу в Ростовской области из-за Gloria Jeans

Министр рассказал, что из-за данного решения работу потеряли по меньшей мере две тысячи человек. Все они уже получили уведомление об увольнении. Однако Савельев отметил, что сотрудники смогут устроиться на другие швейные предприятия области. При необходимости центры занятости обеспечат переобучение.