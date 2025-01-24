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Posted 24 января, 16:34

Published 24 января, 16:34

Modified 24 января, 16:36

Updated 24 января, 16:36

Более двух тысяч человек потеряли работу в Ростовской области из-за Gloria Jeans

Более 2 тысяч человек потеряли работу в Ростовской области из-за Gloria Jeans

24 января 2025, 16:34
Фото: Изображение Midjourney. Более двух тысяч человек потеряли работу в Ростовской области из-за Gloria Jeans
Торговая компания, основанная в Ростовской области, Gloria Jeans продолжает оптимизацию производства. Для этого с фабрик было уволено больше двух тысяч работников, сообщает министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев.

Напомним, что представители компании Gloria Jeans приняли решение закрыть швейные фабрики в Шахтах и Новочеркасске, а также перевести их в страны Азии. Это поможет сохранить объемы производства и оптимизировать работу.

Министр рассказал, что из-за данного решения работу потеряли по меньшей мере две тысячи человек. Все они уже получили уведомление об увольнении. Однако Савельев отметил, что сотрудники смогут устроиться на другие швейные предприятия области. При необходимости центры занятости обеспечат переобучение.

Gloria Jeans закрывает производства в Ростовской области
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Дончане считают, что компания должна позаботиться о сотрудниках:

«И на что теперь уволенным людям жить?», — спрашивает пользователь.

Добавим, что по словам министра, в данный момент ведутся переговоры с потенциальными инвесторами о приобретении фабрик в Шахтах и Новошахтинске.

Ранее стало известно, что зарплаты курьеров в Ростовской области взлетели до 120 тысяч рублей.

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