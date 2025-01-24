Более 2 тысяч человек потеряли работу в Ростовской области из-за Gloria Jeans

Posted 24 января, 16:34
Published 24 января, 16:34
Modified 24 января, 16:36
Updated 24 января, 16:36
Напомним, что представители компании Gloria Jeans приняли решение закрыть швейные фабрики в Шахтах и Новочеркасске, а также перевести их в страны Азии. Это поможет сохранить объемы производства и оптимизировать работу.
Министр рассказал, что из-за данного решения работу потеряли по меньшей мере две тысячи человек. Все они уже получили уведомление об увольнении. Однако Савельев отметил, что сотрудники смогут устроиться на другие швейные предприятия области. При необходимости центры занятости обеспечат переобучение.
Дончане считают, что компания должна позаботиться о сотрудниках:
«И на что теперь уволенным людям жить?», — спрашивает пользователь.
Добавим, что по словам министра, в данный момент ведутся переговоры с потенциальными инвесторами о приобретении фабрик в Шахтах и Новошахтинске.
Ранее стало известно, что зарплаты курьеров в Ростовской области взлетели до 120 тысяч рублей.