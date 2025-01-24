Чиновница из Батайска покрывала незаконную торговлю за взятки от бизнесменов

Posted 24 января, 08:36
Published 24 января, 08:36
Modified 24 января, 08:38
Updated 24 января, 08:38
Оперативники выяснили, что женщина ежемесячно получала дань от предпринимателей за возможность им торговать в несанкционированных местах. Сумма взяток составляла от 15 до 50 тысяч рублей.
Деньги чиновнице передавали через доверенное лицо. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о посредничестве, а в отношении начальницы отдела — по статье о получении взятки.
— Также уголовное дело возбуждено и в отношении предпринимателя, передававшего взятки по статье: «Дача взятки», — добавили в ФСБ.
Ранее сотрудники ведомства выявили фиктивного сотрудника воздушного пункта пропуска в аэропорту «Платов». Мужчина ни разу не появлялся на работе, используя эту должность, чтобы избежать мобилизации.