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Posted 24 января, 08:36

Published 24 января, 08:36

Modified 24 января, 08:38

Updated 24 января, 08:38

Чиновница из Батайска покрывала незаконную торговлю за взятки от бизнесменов

Чиновница из Батайска покрывала незаконную торговлю за взятки от бизнесменов

24 января 2025, 08:36
Фото: Pxhere. Чиновница из Батайска покрывала незаконную торговлю за взятки от бизнесменов
Чиновницу из Батайска подозревают в получении взяток. Как сообщает УФСБ по Ростовской области, начальница отдела малого и среднего предпринимательства торговли в городской администрации причастна к системному получению взяток от бизнесменов.

Оперативники выяснили, что женщина ежемесячно получала дань от предпринимателей за возможность им торговать в несанкционированных местах. Сумма взяток составляла от 15 до 50 тысяч рублей.

Деньги чиновнице передавали через доверенное лицо. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о посредничестве, а в отношении начальницы отдела — по статье о получении взятки.

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— Также уголовное дело возбуждено и в отношении предпринимателя, передававшего взятки по статье: «Дача взятки», — добавили в ФСБ.

Ранее сотрудники ведомства выявили фиктивного сотрудника воздушного пункта пропуска в аэропорту «Платов». Мужчина ни разу не появлялся на работе, используя эту должность, чтобы избежать мобилизации.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Незаконная торговля#Взятки#Уголовное дело#УФСБ#Бизнесмены#Посредничество
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