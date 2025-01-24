Что мешает российским препаратам против рака легких вовремя попасть к пациентам

Когда летом прошлого года российский «Осимертиниб» появился в продаже, его сразу же начали вытеснять с рынка, а AstraZeneca направила письма в медицинские учреждения с просьбой воздержаться от закупки отечественного аналога. В конце 2024 года российская компании была лишена возможности участвовать в тендерах на 2025 год. В то же время AstraZeneca не подала заявки на участие, вероятно, из-за невыгодных условий снижения цен до уровня отечественного препарата.