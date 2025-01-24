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Posted 24 января, 08:40

Published 24 января, 08:40

Modified 24 января, 08:40

Updated 24 января, 08:40

Что мешает российским препаратам против рака легких вовремя попасть к пациентам

Что мешает российским препаратам против рака легких вовремя попасть к пациентам

24 января 2025, 08:40
Фото: 1MI.
В скором времени в России может возникнуть проблема с нехваткой лекарств на основе осимертиниба, предназначенных для лечения рака легких. Это связано с тем, что в конце прошлого года тендеры на закупку этих препаратов были в значительной степени провалены.

«Газета.Ru» сообщает, что осимертиниб — это жизненно необходимое лекарство, закупаемое государством за счет бюджетных средств.

Лекарство «Тагриссо», содержащее осимертиниб, в Россию поставляется только британско-шведской компанией AstraZeneca. Однако в 2024 году российская компания «АксельФарм» начала выпускать отечественный аналог под названием «Осимертиниб», который сопоставим по эффективности, но стоит на 40% дешевле. Это создает возможность для экономии бюджетных средств и снижения риска дефицита, создаваемого западным монополистом. Об этом пишет gazeta.ru.

Когда летом прошлого года российский «Осимертиниб» появился в продаже, его сразу же начали вытеснять с рынка, а AstraZeneca направила письма в медицинские учреждения с просьбой воздержаться от закупки отечественного аналога. В конце 2024 года российская компании была лишена возможности участвовать в тендерах на 2025 год. В то же время AstraZeneca не подала заявки на участие, вероятно, из-за невыгодных условий снижения цен до уровня отечественного препарата.

В результате только в последние два месяца 2024 года более 26 тендеров были аннулированы из-за отсутствия заявок, включая закупку 780 упаковок для Краснодарского края и 800 упаковок для Москвы. Пока иностранная компания отстаивает свои монопольные позиции, российские пациенты надеются получить важнейшие лекарства для борьбы с раком легких, где промедление может оказаться фатальным.

Вытеснение российских производителей иностранными фирмами ставит под сомнение разговоры о повышении доступности лекарств, лекарственной безопасности страны и экономии государственных средств независимо от предпринимаемых мер со стороны правительства.

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