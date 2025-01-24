Posted 24 января, 08:40
Published 24 января, 08:40
Modified 24 января, 08:40
Updated 24 января, 08:40
«Газета.Ru» сообщает, что осимертиниб — это жизненно необходимое лекарство, закупаемое государством за счет бюджетных средств.
Лекарство «Тагриссо», содержащее осимертиниб, в Россию поставляется только британско-шведской компанией AstraZeneca. Однако в 2024 году российская компания «АксельФарм» начала выпускать отечественный аналог под названием «Осимертиниб», который сопоставим по эффективности, но стоит на 40% дешевле. Это создает возможность для экономии бюджетных средств и снижения риска дефицита, создаваемого западным монополистом. Об этом пишет gazeta.ru.
Когда летом прошлого года российский «Осимертиниб» появился в продаже, его сразу же начали вытеснять с рынка, а AstraZeneca направила письма в медицинские учреждения с просьбой воздержаться от закупки отечественного аналога. В конце 2024 года российская компании была лишена возможности участвовать в тендерах на 2025 год. В то же время AstraZeneca не подала заявки на участие, вероятно, из-за невыгодных условий снижения цен до уровня отечественного препарата.
В результате только в последние два месяца 2024 года более 26 тендеров были аннулированы из-за отсутствия заявок, включая закупку 780 упаковок для Краснодарского края и 800 упаковок для Москвы. Пока иностранная компания отстаивает свои монопольные позиции, российские пациенты надеются получить важнейшие лекарства для борьбы с раком легких, где промедление может оказаться фатальным.
Вытеснение российских производителей иностранными фирмами ставит под сомнение разговоры о повышении доступности лекарств, лекарственной безопасности страны и экономии государственных средств независимо от предпринимаемых мер со стороны правительства.