«Деньги за конуру»: как оценивают стоимость аварийного жилья в Ростовской области

Posted 24 января, 18:39
Published 24 января, 18:39
Modified 24 января, 18:42
Updated 24 января, 18:42
Все больше жителей Ростова и области не согласны с низкой оценкой стоимости квартир при расселении аварийных домов.
Юрист Михаил Лунтовский, ссылаясь на свою практику, подтверждает это. Собеседник припоминает дом на Семашко в Ростове. Там после повторного проведения судмедэкспертизы стоимость оценки квартиры поднялась на 2,5 миллиона рублей.
Похожая ситуация, по словам юриста, была и с домом на Кривошлыковском.
Сегодня в редакцию обратились жители многоквартирного дома на Гагарина, 42 в городе Гукове.
Напомним, что этот дом признали аварийным в 2016 году. Однако собеседники говорят, что проблемы начались гораздо раньше.
«В съемной квартире я живу с 2004 года. Уже тогда дом стал давать усадку. По крайней мере в моей квартире начал проседать потолок», — рассказывает жительница дома Галина.
Собеседница уточняет, что вскоре уехала в Москву, а года через три дом обтянули стяжкой.
«Но когда в 2020 году я в очередной отпуск приехала домой, то не могла зайти в свою квартиру. Сверху, плита или балка придавила мою дверь так, что открыть ее было невозможно. Я обратилась в управляющую компанию, чтобы вызывать слесаря. Там мне сказали, что уже два года не обслуживают дом, при этом тогда мы еще платили коммуналку. Чтобы попасть в квартиру, мне самой пришлось нанимать слесаря», — говорит собеседница.
В 2023 году жителей дома на Гагарина обязали сделать повторную экспертизу. Аргументируя тем, что предыдущая — 2017 года, которая повторно признала дом опасным, устарела.
«Экспертизу жители делали за свой счет, сами собирали деньги. Она тоже показала, что дом опасный для жизни», — отмечает жительница дома Надежда.
Тогда местные власти сообщали RostovGazeta, что будут наблюдать за трещинами в аварийном доме. И уточнили, что на переселение жителей в местном бюджете предусмотрено софинансирование субсидий — на первое полугодие 2025 года.
«После обращения во все инстанции, в том числе и в правоохранительные органы, дом решили расселить», — отмечает активистка Светлана Авдеева.
Только вот жилье, как уточняют жители, предлагали неравноценное — по 9 и по 15 квадратных метров.
«А как на такой площади разместится, к примеру, семья из двоих взрослых с тремя детьми? Как перевезти туда мебель, вещи? То есть людям все равно придется снимать квартиру?» — недоумевает Надежда.
Со своей проблемой жители аварийного дома обращались во все инстанции.
«Нас даже приглашали на видеоконференцию, где мы общались с региональными властями. Нас тогда заверили, что дом на контроле. И прислали приложение к постановлению о том, какая в Гуково должна быть компенсация, согласно рыночной стоимости квартир — 79,2 тысячи рублей за квадратный метр. Но когда пришел оценщик и оценил наши квартиры, все пришли в шок. Мне, например, оценили по 46,8 тысячи рублей за квадратный метр. Откуда эта цена? Что я куплю на эти деньги? Собачью конуру?» — возмущается Надежда.
Собеседники рассказывают и о том, как жителям на подпись выдали незаверенный документ. В нем они не увидели главного — квадратуры своих квартир.
«А когда я спросила, почему документ не заверен, начальник сказал потому, что это его документ! Дескать, это же он платил деньги оценщику», — добавляет Надежда.
По словам собеседников, видя недоумение людей оценочной стоимостью жилья, им попросту открыто смеялись в лицо. Объясняя, что куда бы они не жаловались, письма все равно спустят в Гуково. А тут их никто якобы читать не будет.
«Собственники 14 квартир написали, что не согласны с такой оценкой жилья. На эти деньги купить жилье невозможно. Но представляете, какие эмоции мы испытываем? Мой муж так изнервничался из-за этого, что сердце не выдержало — остановилось. Он умер», — говорит Надежда.
Жительница дома Елена рассказывает, что не согласившись с оценочной стоимостью квартиры, обратилась в суд.
«Но экспертиза проходила отвратительно. Из Ростова приехала эксперт, пробежала за пять минут по моей квартире и по квартире соседки. В итоге мы заметили много неточностей. А стоимость моей квартиры посчитали еще ниже. Знаете, эта экспертиза была похожа на стандартную отписку. А второй раз провести оценку жилья, как нам сказали — нельзя. Это какой-то заколдованный круг», — высказывается Елена.
Активистка из Гукова добавляет, что столкнувшись с происходящим, собственники квартир аварийного дома на Гагарина решили отправиться в Ростов и выйти в одиночный пикет.
«Состояние у всех жильцов дома очень угнетенное. Все это время люди живут в страхе, постоянно вслушиваясь в шумы и шорохи — дом же сыпется», — подчеркивает Светлана Авдеева.
Надежда добавляет, что в этом доме большинство жителей живут с 60-х годов.
«Это же дом шахтеров! Гуково — это город шахтерской славы. И почему сейчас чиновники так относятся к жильцам нашего дома, мы не понимаем», — комментирует собеседница.
На момент публикации статьи получить объяснения в МКУ «Управление КС и ЖКХ» города Гуково не удалось. В приемной корреспондента RostovGazeta почему-то сперва попытались перенаправить за комментариями в частную фирму — к ООО. Однако разобравшись в сути, перенаправили к заместителю главы. Но его не оказалось на рабочем месте.
«Позвоните попозже, его пока нет», — сообщил оппонент.
На уточнение, когда именно позвонить, корреспонденту конкретизировали: «После обеда».
Редакция RostovGazeta направила официальный запрос. Информация уточняется.
Юрист Михаил Лунтовский объясняет, что у администрации муниципалитетов есть определенные лимиты бюджета. Поэтому местные власти глобально заинтересованы в том, чтобы установить оценочную стоимость выкупного жилья как можно ниже. Усугубляет ситуацию для людей — прослеживающаяся аффилированность экспертиз.
«Да, формально, эксперт, может и прав. Но, тем не менее, за заведомо ложное заключение его никак не привлечь по одной простой причине — он же начнет ссылаться на рыночные отношения. Например, что по рыночной стоимости это жилье больше не стоит и тому подобное. Таких противопоставлений может быть очень много», — комментирует Михаил Лунтовский.
Эксперт добавляет, что приложение к постановлению областных властей о средней выкупной стоимости земельных участков в Ростовской области не является обязательным. Оно носит рекомендательный характер. И показывает среднюю планку стоимости, которая может быть как выше, так и ниже. Это позволяет оперировать возражениями, что стоимость оценки жилья складывается «от рынка».
«Прежде чем обращаться с подобными исками в суды, всегда нужно проводить независимую экспертизу. Не те, которые аффилированы, а именно независимую. И приходить к решению вопроса со своим заключением эксперта», — советуют юрист.
Делясь опытом из практики, собеседник добавляет, что на днях беседовал с одним из экспертов.
«Он рассказал, что едет в Москву. Там Верховный суд в своем определении указал, что выводы именно этого специалиста по оценке являются наиболее верными. Хотя по делу было проведено пять экспертиз, а у него оценочная стоимость получилась самая высокая. В определении суда сообщается, что экспертиза этого эксперта признана самой достоверной», — констатирует Лунтовский.
Поэтому юрист советует всем жителям Ростовской области, кто столкнулся с заниженной оценкой стоимости аварийного жилья, не опускать руки. А твердо и уверенно в рамках закона отстаивать свои интересы.
Ранее RostovGazeta сообщала, как из-за долга по кредиту ростовчане остались без единственного жилья.