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Posted 24 января, 18:39

Published 24 января, 18:39

Modified 24 января, 18:42

Updated 24 января, 18:42

«Деньги за конуру»: как оценивают стоимость аварийного жилья в Ростовской области

«Деньги за конуру»: как оценивают стоимость аварийного жилья в Ростовской области

24 января 2025, 18:39
Фото: rostovgazeta.ru. «Деньги за конуру»: как оценивают стоимость аварийного жилья в Ростовской области

Жители аварийного дома в Гуково жалуются на заниженную оценку квартир

Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились жители аварийного дома в Гукове Ростовской области. Люди недовольны оценочной стоимостью квартир, которая оказалась ниже заявленной чуть ли не в два раза.

Проблемы с оценкой стоимости жилья

Все больше жителей Ростова и области не согласны с низкой оценкой стоимости квартир при расселении аварийных домов.

Юрист Михаил Лунтовский, ссылаясь на свою практику, подтверждает это. Собеседник припоминает дом на Семашко в Ростове. Там после повторного проведения судмедэкспертизы стоимость оценки квартиры поднялась на 2,5 миллиона рублей.

Похожая ситуация, по словам юриста, была и с домом на Кривошлыковском.

Сегодня в редакцию обратились жители многоквартирного дома на Гагарина, 42 в городе Гукове.

Напомним, что этот дом признали аварийным в 2016 году. Однако собеседники говорят, что проблемы начались гораздо раньше.

«В съемной квартире я живу с 2004 года. Уже тогда дом стал давать усадку. По крайней мере в моей квартире начал проседать потолок», — рассказывает жительница дома Галина.

Собеседница уточняет, что вскоре уехала в Москву, а года через три дом обтянули стяжкой.

«Но когда в 2020 году я в очередной отпуск приехала домой, то не могла зайти в свою квартиру. Сверху, плита или балка придавила мою дверь так, что открыть ее было невозможно. Я обратилась в управляющую компанию, чтобы вызывать слесаря. Там мне сказали, что уже два года не обслуживают дом, при этом тогда мы еще платили коммуналку. Чтобы попасть в квартиру, мне самой пришлось нанимать слесаря», — говорит собеседница.
Все больше жителей Ростова и области не согласны с низкой оценкой стоимости квартир при расселении аварийных домов.
Все больше жителей Ростова и области не согласны с низкой оценкой стоимости квартир при расселении аварийных домов.. Фото: rostovgazeta.ru
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Пять человек на 15 метров

В 2023 году жителей дома на Гагарина обязали сделать повторную экспертизу. Аргументируя тем, что предыдущая — 2017 года, которая повторно признала дом опасным, устарела.

«Экспертизу жители делали за свой счет, сами собирали деньги. Она тоже показала, что дом опасный для жизни», — отмечает жительница дома Надежда.

Тогда местные власти сообщали RostovGazeta, что будут наблюдать за трещинами в аварийном доме. И уточнили, что на переселение жителей в местном бюджете предусмотрено софинансирование субсидий — на первое полугодие 2025 года.

«После обращения во все инстанции, в том числе и в правоохранительные органы, дом решили расселить», — отмечает активистка Светлана Авдеева.

Только вот жилье, как уточняют жители, предлагали неравноценное — по 9 и по 15 квадратных метров.

«А как на такой площади разместится, к примеру, семья из двоих взрослых с тремя детьми? Как перевезти туда мебель, вещи? То есть людям все равно придется снимать квартиру?» — недоумевает Надежда.
Ситуация в аварийном дома на Гагарина, 42 в Гуково
Ситуация в аварийном дома на Гагарина, 42 в Гуково
Ситуация в аварийном дома на Гагарина, 42 в Гуково . Фото: предоставила Светлана Авдеева . rostovgazeta.ru
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Смеялись в лицо

Со своей проблемой жители аварийного дома обращались во все инстанции.

«Нас даже приглашали на видеоконференцию, где мы общались с региональными властями. Нас тогда заверили, что дом на контроле. И прислали приложение к постановлению о том, какая в Гуково должна быть компенсация, согласно рыночной стоимости квартир — 79,2 тысячи рублей за квадратный метр. Но когда пришел оценщик и оценил наши квартиры, все пришли в шок. Мне, например, оценили по 46,8 тысячи рублей за квадратный метр. Откуда эта цена? Что я куплю на эти деньги? Собачью конуру?» — возмущается Надежда.

Собеседники рассказывают и о том, как жителям на подпись выдали незаверенный документ. В нем они не увидели главного — квадратуры своих квартир.

«А когда я спросила, почему документ не заверен, начальник сказал потому, что это его документ! Дескать, это же он платил деньги оценщику», — добавляет Надежда.

По словам собеседников, видя недоумение людей оценочной стоимостью жилья, им попросту открыто смеялись в лицо. Объясняя, что куда бы они не жаловались, письма все равно спустят в Гуково. А тут их никто якобы читать не будет.

«Собственники 14 квартир написали, что не согласны с такой оценкой жилья. На эти деньги купить жилье невозможно. Но представляете, какие эмоции мы испытываем? Мой муж так изнервничался из-за этого, что сердце не выдержало — остановилось. Он умер», — говорит Надежда.
«Мой муж так изнервничался из-за этого, что сердце не выдержало — остановилось. Он умер»
«Мой муж так изнервничался из-за этого, что сердце не выдержало — остановилось. Он умер». Фото: 1MI
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Жизнь в страхе

Жительница дома Елена рассказывает, что не согласившись с оценочной стоимостью квартиры, обратилась в суд.

«Но экспертиза проходила отвратительно. Из Ростова приехала эксперт, пробежала за пять минут по моей квартире и по квартире соседки. В итоге мы заметили много неточностей. А стоимость моей квартиры посчитали еще ниже. Знаете, эта экспертиза была похожа на стандартную отписку. А второй раз провести оценку жилья, как нам сказали — нельзя. Это какой-то заколдованный круг», — высказывается Елена.

Активистка из Гукова добавляет, что столкнувшись с происходящим, собственники квартир аварийного дома на Гагарина решили отправиться в Ростов и выйти в одиночный пикет.

«Состояние у всех жильцов дома очень угнетенное. Все это время люди живут в страхе, постоянно вслушиваясь в шумы и шорохи — дом же сыпется», — подчеркивает Светлана Авдеева.

Надежда добавляет, что в этом доме большинство жителей живут с 60-х годов.

«Это же дом шахтеров! Гуково — это город шахтерской славы. И почему сейчас чиновники так относятся к жильцам нашего дома, мы не понимаем», — комментирует собеседница.

На момент публикации статьи получить объяснения в МКУ «Управление КС и ЖКХ» города Гуково не удалось. В приемной корреспондента RostovGazeta почему-то сперва попытались перенаправить за комментариями в частную фирму — к ООО. Однако разобравшись в сути, перенаправили к заместителю главы. Но его не оказалось на рабочем месте.

«Позвоните попозже, его пока нет», — сообщил оппонент.

На уточнение, когда именно позвонить, корреспонденту конкретизировали: «После обеда».

Редакция RostovGazeta направила официальный запрос. Информация уточняется.

Надежда добавляет, что в этом доме большинство жителей живут с 60-х годов.
Надежда добавляет, что в этом доме большинство жителей живут с 60-х годов.. Фото: Яндекс. Карты
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Аффилированность экспертиз?

Юрист Михаил Лунтовский объясняет, что у администрации муниципалитетов есть определенные лимиты бюджета. Поэтому местные власти глобально заинтересованы в том, чтобы установить оценочную стоимость выкупного жилья как можно ниже. Усугубляет ситуацию для людей — прослеживающаяся аффилированность экспертиз.

«Да, формально, эксперт, может и прав. Но, тем не менее, за заведомо ложное заключение его никак не привлечь по одной простой причине — он же начнет ссылаться на рыночные отношения. Например, что по рыночной стоимости это жилье больше не стоит и тому подобное. Таких противопоставлений может быть очень много», — комментирует Михаил Лунтовский.
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Разные интересы

Эксперт добавляет, что приложение к постановлению областных властей о средней выкупной стоимости земельных участков в Ростовской области не является обязательным. Оно носит рекомендательный характер. И показывает среднюю планку стоимости, которая может быть как выше, так и ниже. Это позволяет оперировать возражениями, что стоимость оценки жилья складывается «от рынка».

Эксперт добавляет, что приложение к Постановлению областных властей о средней выкупной стоимости земельных участков в Ростовской области не является обязательным.
Эксперт добавляет, что приложение к Постановлению областных властей о средней выкупной стоимости земельных участков в Ростовской области не является обязательным.. Фото: rostov-gorod.ru
«Прежде чем обращаться с подобными исками в суды, всегда нужно проводить независимую экспертизу. Не те, которые аффилированы, а именно независимую. И приходить к решению вопроса со своим заключением эксперта», — советуют юрист.

Делясь опытом из практики, собеседник добавляет, что на днях беседовал с одним из экспертов.

«Он рассказал, что едет в Москву. Там Верховный суд в своем определении указал, что выводы именно этого специалиста по оценке являются наиболее верными. Хотя по делу было проведено пять экспертиз, а у него оценочная стоимость получилась самая высокая. В определении суда сообщается, что экспертиза этого эксперта признана самой достоверной», — констатирует Лунтовский.

Поэтому юрист советует всем жителям Ростовской области, кто столкнулся с заниженной оценкой стоимости аварийного жилья, не опускать руки. А твердо и уверенно в рамках закона отстаивать свои интересы.

Ранее RostovGazeta сообщала, как из-за долга по кредиту ростовчане остались без единственного жилья.

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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область#Гуково
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