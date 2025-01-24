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Posted 24 января, 13:21

Published 24 января, 13:21

Modified 24 января, 13:23

Updated 24 января, 13:23

Джоб-сервис и бизнес работают над повышением привлекательности технических профессий

Джоб-сервис и бизнес работают над повышением привлекательности технических профессий

24 января 2025, 13:21
Фото: 1MI.
24 января в Магнитогорске было подписано соглашение о сотрудничестве платформы по поиску вакансий и персонала «Авито Работа» и учебного центра Магнитогорского металлургического комбината (ММК).

Стороны будут взаимодействовать при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках проекта «PRO Формат».

Данный проект предусматривает сотрудничество крупнейших российских предприятий, предпринимателей и учебных заведений, направленное на развитие человеческого капитала.

Участники соглашения будут проводить совместные мероприятия и реализовывать различные инициативы с целью повышения привлекательности технических специальностей среди молодежи. Также они планируют заниматься профориентацией подрастающего поколения и внедрять научно-технические решения в производственные процессы.

Стоит отметить, что крупнейшее металлургическое предприятие страны заинтересовано в привлечении компетентных кадров, отвечающих вызовам, связанным с цифровизацией производства и автоматизацией процессов на промпредприятиях.

Платформа, со своей стороны, может помочь промышленному сектору в объективной оценке современного рынка труда, а также внедрении наиболее эффективных практик для найма, обучения и развития кадров.

Ключевые направления партнерства, связанные с соискателями, — подготовка и повышение квалификации металлургов и специалистов других производств, развитие программ профориентации для школьников и студентов, популяризация инженерных и рабочих специальностей, реализация совместных инициатив в сфере промтуризма.

При этом работодатели смогут обмениваться эффективными подходами к взаимодействию с работниками.

Управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков назвал взаимодействие с учебным центром ММК важным этапом в формировании новой экосистемы профразвития с учетом современных экономических вызовов. Он отметил, что инженеры и операторы оборудования, по мнению россиян, являются наиболее привлекательными специальностями.

Фото: пресс-служба Авито

Директор учебного центра Магнитогорского металлургического комбината Андрей Козловский, со своей стороны, добавил, что благодаря взаимодействию с платформой по найму сотрудников можно будет более быстро и гибко реализовывать пилотные проекты и достигать поставленных целей, сокращая временные и финансовые затраты на создание новых юридических лиц.

Фото: пресс-служба Авито

Директор проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Шандуренко рассказала, что на ММК регулярно проводятся экскурсии для школьников, студентов, специалистов и иностранных делегаций. По словам представителя агентства, магнитогорское предприятие является сегодня флагманом промтуризма в стране.

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