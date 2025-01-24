Джоб-сервис и бизнес работают над повышением привлекательности технических профессий

Директор учебного центра Магнитогорского металлургического комбината Андрей Козловский, со своей стороны, добавил, что благодаря взаимодействию с платформой по найму сотрудников можно будет более быстро и гибко реализовывать пилотные проекты и достигать поставленных целей, сокращая временные и финансовые затраты на создание новых юридических лиц.