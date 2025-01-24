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Posted 24 января, 09:17

Published 24 января, 09:17

Modified 24 января, 09:19

Updated 24 января, 09:19

Экс-главу Минтранса Ростовской области безуспешно пытались вытащить из СИЗО

Экс-глава Минтранса Ростовской области пытался выйти из СИЗО сразу после ареста

24 января 2025, 09:17
Фото: duma.gov.ru. Экс-главу Минтранса Ростовской области безуспешно пытались вытащить из СИЗО
Бывшего министра транспорта Ростовской области — замгубернатора Виталия Кушнарева пытались вызволить из следственного изолятора. Как сообщили RostovGazeta в Кировском районном суде Ростова, попытка не увенчалась успехом.

Виталия Кушнарева арестовали 24 ноября. Его подозревают в получении крупной взятки (около 27 миллионов рублей) и в незаконном хранении оружия. Тогда еще действующему министру избрали меру пресечения в виде двух месяцев под стражей.

Главу Минтранса арестовали в Ростове по статье о хранении и сбыте оружия
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Адвокат обжаловал постановление Кировского районного суда в Ростовском областном суде 2 декабря. Через несколько дней, 6 декабря, апелляцию рассмотрели, но решение нижестоящей инстанции оставили без изменения.

Пока Виталий Кушнарев находился в СИЗО, его уволили с должности замгубернатора и министра транспорта Ростовской области. Срок его содержания в СИЗО истекает 24 января. Как правило, накануне истечения меру продляют. Однако ходатайство о продлении, по данным на 24 января, от следователей пока не поступало в суд.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взятка#СИЗО#Арест#Незаконное хранение оружия#Замгубернатор#Апелляция#Виталий Кушнарев
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