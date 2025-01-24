Экс-глава Минтранса Ростовской области пытался выйти из СИЗО сразу после ареста

Пока Виталий Кушнарев находился в СИЗО, его уволили с должности замгубернатора и министра транспорта Ростовской области. Срок его содержания в СИЗО истекает 24 января. Как правило, накануне истечения меру продляют. Однако ходатайство о продлении, по данным на 24 января, от следователей пока не поступало в суд.