Экс-глава Минтранса Ростовской области пытался выйти из СИЗО сразу после ареста

Posted 24 января, 09:17
Published 24 января, 09:17
Modified 24 января, 09:19
Updated 24 января, 09:19
Виталия Кушнарева арестовали 24 ноября. Его подозревают в получении крупной взятки (около 27 миллионов рублей) и в незаконном хранении оружия. Тогда еще действующему министру избрали меру пресечения в виде двух месяцев под стражей.
Адвокат обжаловал постановление Кировского районного суда в Ростовском областном суде 2 декабря. Через несколько дней, 6 декабря, апелляцию рассмотрели, но решение нижестоящей инстанции оставили без изменения.
Пока Виталий Кушнарев находился в СИЗО, его уволили с должности замгубернатора и министра транспорта Ростовской области. Срок его содержания в СИЗО истекает 24 января. Как правило, накануне истечения меру продляют. Однако ходатайство о продлении, по данным на 24 января, от следователей пока не поступало в суд.