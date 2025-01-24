Глава администрации Ростова Логвиненко отчитается о работе за 2024 год досрочно

Напомним, что 14 января в местных социальных сетях начала распространяться информация о том, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко собирается покинуть свой пост. Однако пресс-секретарь администрации города Мария Петрова поспешила опровергнуть слухи и уточнила, что досрочная отставка возможна только по решению Ростовской-на-Дону городской Думы. Она также добавила, что срок полномочий главы истекает только в октябре 2025 года, а свой отчет о проделанной работ за 2024 год Логвиненко должен будет представить 24 февраля 2025 года.