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Posted 24 января, 13:29

Published 24 января, 13:29

Modified 24 января, 14:13

Updated 24 января, 14:13

Глава администрации Ростова Логвиненко досрочно представит отчет о работе

Глава администрации Ростова Логвиненко отчитается о работе за 2024 год досрочно

24 января 2025, 13:29
Фото: rostov-gorod.ru. Глава администрации Ростова Логвиненко досрочно представит отчет о работе
В январе состоится 29-е внеочередное заседание Ростовской-на-Дону Гордумы седьмого созыва, на котором глава администрации Алексей Логвиненко предоставит отчет о результатах работы за 2024 год. Информация опубликована на сайте городской управы.

Напомним, что 14 января в местных социальных сетях начала распространяться информация о том, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко собирается покинуть свой пост. Однако пресс-секретарь администрации города Мария Петрова поспешила опровергнуть слухи и уточнила, что досрочная отставка возможна только по решению Ростовской-на-Дону городской Думы. Она также добавила, что срок полномочий главы истекает только в октябре 2025 года, а свой отчет о проделанной работ за 2024 год Логвиненко должен будет представить 24 февраля 2025 года.

16 января появилась, а затем исчезла информация о внеочередном заседании, на котором якобы поднимут тему отставки по собственному желанию главы горадминистрации. После этого Алексей Логвиненко и вовсе пропал из медиапространства, а его обязанности исполняет его первый заместитель Алексей Потешкин.

Теперь же стало известно, что внеочередное заседание городской Думы было назначено на 28 января. В числе прочих вопросов на нем будет озвучен и отчет о результатах деятельности главы и администрации города за 2024 год. Из проекта представленного отчета следует, что основные силы были направлены на реализацию национальных и региональных проектов, стратегии социально-экономического развития города до 2035 года и муниципальных программ.

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Также Логвиненко раскроет планы города на 2025 год. Они коснутся архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунальной и дорожно-транспортной сферы, а также социальной и экономической области.

До этого стало известно, в какую сумму обходится бюджету Ростова Алексей Логвиненко.

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