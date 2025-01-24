Глава администрации Ростова Логвиненко отчитается о работе за 2024 год досрочно

Posted 24 января, 13:29
Published 24 января, 13:29
Modified 24 января, 14:13
Updated 24 января, 14:13
Напомним, что 14 января в местных социальных сетях начала распространяться информация о том, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко собирается покинуть свой пост. Однако пресс-секретарь администрации города Мария Петрова поспешила опровергнуть слухи и уточнила, что досрочная отставка возможна только по решению Ростовской-на-Дону городской Думы. Она также добавила, что срок полномочий главы истекает только в октябре 2025 года, а свой отчет о проделанной работ за 2024 год Логвиненко должен будет представить 24 февраля 2025 года.
16 января появилась, а затем исчезла информация о внеочередном заседании, на котором якобы поднимут тему отставки по собственному желанию главы горадминистрации. После этого Алексей Логвиненко и вовсе пропал из медиапространства, а его обязанности исполняет его первый заместитель Алексей Потешкин.
Теперь же стало известно, что внеочередное заседание городской Думы было назначено на 28 января. В числе прочих вопросов на нем будет озвучен и отчет о результатах деятельности главы и администрации города за 2024 год. Из проекта представленного отчета следует, что основные силы были направлены на реализацию национальных и региональных проектов, стратегии социально-экономического развития города до 2035 года и муниципальных программ.
Также Логвиненко раскроет планы города на 2025 год. Они коснутся архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунальной и дорожно-транспортной сферы, а также социальной и экономической области.
До этого стало известно, в какую сумму обходится бюджету Ростова Алексей Логвиненко.