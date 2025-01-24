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Posted 24 января, 12:34

Published 24 января, 12:34

Modified 24 января, 12:36

Updated 24 января, 12:36

Gloria Jeans закрыла еще две швейные фабрики в Ростовской области

Gloria Jeans закрыла еще две швейные фабрики в Ростовской области

24 января 2025, 12:34
Фото: pxhere. Gloria Jeans закрыла еще две швейные фабрики в Ростовской области
Крупная компания по производству и продаже женской, мужской и подростковой одежды и аксессуаров Gloria Jeans продолжает закрывать фабрики на территории Ростовской области, сообщают СМИ.

По информации издания «РБК Ростов», компания ликвидировала еще два производства по пошиву одежды. Одна фабрика находилась в Шахтах, а вторая — в Новочеркасске. В общей сложности на них работали свыше 1,5 тысячи человек. Все сотрудники уже уведомлены о закрытии и переводе предприятия в Азию.

Напомним, что компания Gloria Jeans приняла решение перевести некоторые фабрики в азиатские страны для того, чтобы оптимизировать производство и при этом сохранить объемы выпускаемой продукции. Процесс перехода начался еще в декабре 2024 года.

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До этого стало известно, что у крупной торговой сети Gloria Jeans, основанной в Ростовской области, сменился генеральный директор.

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