Gloria Jeans закрыла еще две швейные фабрики в Ростовской области

По информации издания «РБК Ростов», компания ликвидировала еще два производства по пошиву одежды. Одна фабрика находилась в Шахтах, а вторая — в Новочеркасске. В общей сложности на них работали свыше 1,5 тысячи человек. Все сотрудники уже уведомлены о закрытии и переводе предприятия в Азию.