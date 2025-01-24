Gloria Jeans закрыла еще две швейные фабрики в Ростовской области

Posted 24 января, 12:34
Published 24 января, 12:34
Modified 24 января, 12:36
Updated 24 января, 12:36
По информации издания «РБК Ростов», компания ликвидировала еще два производства по пошиву одежды. Одна фабрика находилась в Шахтах, а вторая — в Новочеркасске. В общей сложности на них работали свыше 1,5 тысячи человек. Все сотрудники уже уведомлены о закрытии и переводе предприятия в Азию.
Напомним, что компания Gloria Jeans приняла решение перевести некоторые фабрики в азиатские страны для того, чтобы оптимизировать производство и при этом сохранить объемы выпускаемой продукции. Процесс перехода начался еще в декабре 2024 года.
До этого стало известно, что у крупной торговой сети Gloria Jeans, основанной в Ростовской области, сменился генеральный директор.