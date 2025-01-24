rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 14:15

Published 24 января, 14:15

Modified 24 января, 14:17

Updated 24 января, 14:17

Порядок отбора главы администрации Ростова рассмотрят на заседании гордумы

Гордума Ростова объявит дату конкурса для должности главы администрации города

24 января 2025, 14:15
Фото: rostov-gorod.ru. Порядок отбора главы администрации Ростова рассмотрят на заседании гордумы
Ростовская-на-Дону Гордума внесет изменения в решение об утверждении порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации. Соответствующий документ опубликован на сайте городской управы.

Во вторник, 28 января, состоится 29-е внеочередное заседание Ростовской-на-Дону Гордумы, на которой поднимут вопрос о внесении изменений в порядок отбора главы администрации донской столицы.

Согласно документу, одним из изменений станет то, что решение об объявлении конкурса и дате его проведения будет приниматься городской Думой.

Соседка полоснула ножом лицо полицейского в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Напомним, в середине января появилась информация о том, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко собирается покинуть свой пост. Однако пресс-секретарь Мария Петрова поспешила опровергнуть слухи и уточнила, что досрочная отставка возможна только по решению Ростовской-на-Дону городской Думы. Она также добавила, что срок полномочий главы истекает в октябре 2025 года.

16 января появилась, а затем исчезла информация о внеочередном заседании, на котором якобы поднимут тему отставки по собственному желанию главы горадминистрации. После этого Алексей Логвиненко и вовсе пропал из медиапространства, а его обязанности исполняет его первый заместитель Алексей Потешкин.

А в пятницу, 24 января, власти проинформировали о проведении 29-го внеочередного заседания Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва.

Читайте также:
Стало известно, когда глава администрации Ростова Логвиненко покинет свой постГлава администрации Ростова Логвиненко отчитается о работе за 2024 год досрочноБолее 92 миллионов рублей потратят на ремонт дорог в Ростове-на-Дону в 2025 году
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Увольнение#Последние новости Ростова на сегодня#Администрация#Логвиненко#Отчет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика