Гордума Ростова объявит дату конкурса для должности главы администрации города

Posted 24 января, 14:15
Published 24 января, 14:15
Modified 24 января, 14:17
Updated 24 января, 14:17
Во вторник, 28 января, состоится 29-е внеочередное заседание Ростовской-на-Дону Гордумы, на которой поднимут вопрос о внесении изменений в порядок отбора главы администрации донской столицы.
Согласно документу, одним из изменений станет то, что решение об объявлении конкурса и дате его проведения будет приниматься городской Думой.
Напомним, в середине января появилась информация о том, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко собирается покинуть свой пост. Однако пресс-секретарь Мария Петрова поспешила опровергнуть слухи и уточнила, что досрочная отставка возможна только по решению Ростовской-на-Дону городской Думы. Она также добавила, что срок полномочий главы истекает в октябре 2025 года.
16 января появилась, а затем исчезла информация о внеочередном заседании, на котором якобы поднимут тему отставки по собственному желанию главы горадминистрации. После этого Алексей Логвиненко и вовсе пропал из медиапространства, а его обязанности исполняет его первый заместитель Алексей Потешкин.
А в пятницу, 24 января, власти проинформировали о проведении 29-го внеочередного заседания Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва.