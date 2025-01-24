Гордума Ростова объявит дату конкурса для должности главы администрации города

Напомним, в середине января появилась информация о том, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко собирается покинуть свой пост. Однако пресс-секретарь Мария Петрова поспешила опровергнуть слухи и уточнила, что досрочная отставка возможна только по решению Ростовской-на-Дону городской Думы. Она также добавила, что срок полномочий главы истекает в октябре 2025 года.