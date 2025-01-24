«Кущевка номер два»: жительница Азова пожаловалась на угрозы после странного ДТП

Posted 24 января, 20:07
Published 24 января, 20:07
Modified 24 января, 20:09
Updated 24 января, 20:09
Жительница Азова Елена Малая обратилась в нашу редакцию и рассказала, что летом 2023 года ее младший сын Платон попал в аварию на машине. Произошло это на перекрестке улицы Ленина и переулка Олега Кошевого.
«Сын завершал маневр, когда в задний бампер ему въехала машина. От удара эта машина налетела на бордюрный камень и врезалась в знак дорожного пешехода, где и осталась», — отмечает Елена.
Узнав от сына о ДТП, мать сразу поспешила на место, где уже собралось много людей.
«И когда я выясняла, кто был за рулем той машины, ее водитель грубо со мной общался. В нем я узнала бывшего полицейского, которого ранее осуждали — большое было дело. Вместе с ним в машине в момент аварии были два пассажира — мужчина и женщина. Они тоже стояли на улице, и мужчина также вел себя агрессивно», — уточняет жительница Азова.
Уже тогда на месте аварии многое вызвало у матери вопросы.
«Например, когда составляли схему, гаишники почему-то сразу стали говорить о вине моего сына. А как он мог быть виноват, если его машину ударили сзади? Но мне возразили, отметив, что водитель шел по главной дороге! Я заметила, что машина сына практически цела, и удар пришелся по касательной. Значит, другая машина ехала на высокой скорости? А гаишник сказал, что никакой разницы нет. И что по главной дороге можно ехать хоть 200 километров в час, независимо от знака пешеходного перехода», — рассказывает Елена.
По словам Елены, кто-то вызвал скорую. Когда она подъехала, пассажиры из машины зашли в нее и уехали.
Правда, как уточняет жительница Азова, мужчина вскоре вернулся на такси. Он якобы забрал из поврежденной машины два огромных пакета и упаковку угля для шашлыков.
Елена отмечает, что водителя и пассажиров послали на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Но прошли они ее не сразу, а на другой день. Собеседница полагает, что сразу пройти экспертизу им не позволяли очевидные причины.
Экспертиза показала, что мужчине — пассажиру автомобиля, нанесен тяжкий вред здоровью с переломом шейного позвонка.
«Но тогда получается, что его забрали по скорой и никакую медпомощь не оказали? Даже лангету не наложили на перелом? Он же потом совершенно в обычном состоянии вернулся на место ДТП за пакетами и углем!» —констатирует Елена.
Много странного припоминает собеседница в этой аварии. Однако в отношении Платона возбудили уголовное дело. Началось следствие.
В наличии редакции есть документы, подтверждающие изучение этого дела.
В частности, независимая автотехническая экспертиза показала, что неверное исследование поведения участников ДТП привело к неверным выводам. И если бы водитель второй машины двигался по дороге не «как ему вздумается», то аварии бы не произошло.
Повторная экспертиза состояния здоровья пассажира, которому изначально якобы был нанесен тяжкий вред здоровью, то же опровергла наличие перелома шейного позвонка.
В конце декабря 2024 года Азовский городской суд отменил меру пресечения Платону в виде подписки о невыезде и снял обвинения, признав его невиновным. Этот документ есть в наличии у редакции.
«Но чего нам стоило доказать его невиновность! Мы же очень много жалоб направили вплоть до Москвы», — отмечает общественный защитник, юрист Лилия Силаева.
Защитница высказывает мнение, что в этой аварии может иметь место якобы банальная автоподстава.
«Симуляция повреждений пассажира машины тоже вызывает вопросы к сотрудникам рентгенкабинета азовской ЦГБ. Поскольку травматолог сказал, что поставил под вопрос диагноз „ушиб“ после изучения рентгеновских снимков. То есть на рентгене вообще не было никакого перелома? Значит, его придумали два врача судмедэксперта?» — комментирует юрист.
На момент публикации статьи Елена Малая сообщила RostovGazeta, что Азовская межрайонная прокуратура подала апелляцию на отмену приговора Платону.
Собеседница рассказывает, что в мае 2024 года у правоохранительных органов возникли претензии к ее старшему сыну — Виктору.
«Виктор живет в селе с женой и тремя несовершеннолетними детьми. Началось все с того, что сыну позвонил мужчина, попросив сделать отмостку дома. А через несколько дней к нему приехали из полиции. Его обвинили в том, что он избил этого человека, обратившегося к нему за помощью. Мы сразу приехали в больницу, поговорили с пострадавшим. Выяснилось, что этот человек не имеет дома. И при поступлении в больницу он сказал, что упал с лестницы», — отмечает жительница Азова.
Собеседница добавляет, что семья снова столкнулась с целым рядом фактов, вызывающих недоумение.
Во-первых, по словам Елены, возле палаты не имеющего постоянного места жительства пациента «кружили» неизвестные. Во-вторых, странные вещи рассказал и сам избитый мужчина, и сосед по больничной койке.
«Сосед слышал, как избитому угрожали, что сломают второе ребро и заставили говорить другое. У нас есть видео с этими словами», — говорит Елена.
«Есть доказательства, что Виктор не наносил телесных повреждений человеку без определенного места жительства. Это и расписка потерпевшего, где он утверждает, что сам упал с лестницы и не считает себя потерпевшим. И то, что он прятался! У нас есть расписка, где он просит оказать помощь, объясняя, что на него оказывалось давление со стороны правоохранителей», — подтверждает Лилия Силаева.
Защитница добавляет, что позже человек без определенного места жительства скончался. Но не от травм. Согласно компьютерному исследованию, которое провели по решению семьи Виктора, у пациента не обнаружено костных деструктивных изменений. А диагностирована тяжелая онкология.
В отношении Виктора возбудили уголовное дело. Сегодня он находится под домашним арестом.
«А у человека трое несовершеннолетних детей, которых нужно кормить и поить!» — возмущается юрист.
Мать Виктора высказывает мнение, что старшего сына обвинили не случайно. По ее словам, сделано это, дескать, в отместку за аварию Платона. За то, что отстаивая свою правоту, семья вскрыла много любопытных нюансов.
Вскоре, как сообщает Елена, семья получила «кровавую весточку».
«Мы вернулись вечером домой. Сперва даже понять не могли — что находится во дворе. Ощущение такое, будто мы шли по маленьким кирпичикам, которые лопались. А когда взяли фонарь, то увидели, что к нам возле калитки подбросили много огромных клещей, размером с ноготь. Все они были напитаны кровью и лопались, когда на них наступали», — рассказывает собеседница.
Вместо отдыха, семья стала быстрее собирать насекомых, обрабатывая все вокруг. Насобирали трехлитровый баллон.
«Потом уже созвонились с соседями. Оказалось, ни у кого на участке ничего подобного не было. Ощущение такое, что этих клещей целенаправленно высыпали нам во двор под калитку — только в этом месте они и были. Честно говоря, я хотела этих насекомых отнести в лабораторию, чтобы узнать, вдруг они заражены», — ужасается жительница Азова.
А вскоре возле дома было совершено нападение на 74-летнюю маму Елены.
«Мама шла домой по дорожке, и на нее напал мужчина. Стал душить ее со словами: „Мразь, ты труп!“. Слава богу сосед увидел все это и задержал нападавшего. Примечательно, но нападавший тоже оказался человеком без определенного места жительства», — уточняет Елена Малая.
По словам жительницы Азова, эти все события объединяет много странных совпадений.
«Ощущение такое, что здесь мы имеем дело с „Кущевкой номер два“, — высказывает мнение Лилия Силаева.
Автор журналистских расследований, политолог Евгений Михайлов делится мнением, что Азов не стоит называть Кущевкой номер два.
«До Кущевки ему далеко. В данном случае сыграли роль определенные схемы взаимодействия между какими-то сотрудниками. По другому никак. Насколько мне известно, в этой схеме практически все „бывшие“. И такие схемы применимы не только к Азову. Они в принципе очень часто используются по Ростовской области», — комментирует Евгений Михайлов.
Спикер добавляет, что давно заявлял о необходимости провести переквалификацию всех экспертных агентств донского края. Особенно тех, которые делают экспертизы для правоохранительных органов.
«Ситуация не простая, но я бы разобрался с экспертом. Вопрос в другом — будут ли это делать», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, как из-за долга по кредиту людей лишили единственного жилья в Ростове.