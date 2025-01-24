«Кущевка номер два»: жительница Азова пожаловалась на угрозы после странного ДТП

Жительница Азова заявила, что её семью преследуют после резонансного ДТП

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Семья из Азова столкнулась со странными событиями, поверить в которые в современные дни очень сложно. Началось все с аварии, в которую попал младший сын Платон, а потом начались преследования. Так утверждает женщина. В странностях этой истории разбирался корреспондент RostovGazeta.