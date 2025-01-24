Льготы для участников СВО в 2025 году в Ростове-на-Дону

Большая часть выплат начисляется участникам СВО через Социальный фонд. Так что можно обратиться прямо туда. Заявления на получение выплат можно подать через портал Госуслуг. Также можно обратиться в МФЦ. Что касается кредитных преференций, то для их получения следует обращаться непосредственно в тот банк, который выдал заем. По налоговым вопросам обращаться нужно в ФНС.