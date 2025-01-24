Льготы для участников СВО в 2025 году в Ростове-на-Дону

Posted 24 января, 14:17
Published 24 января, 14:17
Modified 24 января, 14:18
Updated 24 января, 14:18
Разные виды помощи и поддержки рассчитаны на определенные категории участников специальной военной операции. Как правило, это:
Ряд льгот предоставляется членам семей участников СВО — супругам, детям, а также родителям.
По состоянию на 2025 год, ростовчане, принимавшие и принимающие участие в проведении СВО на Украине, могут рассчитывать на несколько десятков разных видов льгот.
Участники СВО из Ростова-на-Дону в 2025 году могут воспользоваться такой льготой, как кредитные каникулы. Если ранее они оформляли в банках займы, в том числе, брали ипотеку, то финансовая организация временно освобождает их от обязанности платить по кредитам. В период каникул дополнительные проценты не начисляются, вне зависимости от продолжительности просрочки.
Как участнику СВО получить кредитные каникулы в 2025 году? Необходимо направить заявление в банк, причем, сделать это можно и удаленно — через банковское приложение.
Сколько действуют кредитные каникулы для участников специальной военной операции? Ровно столько же, сколько действует контракт либо столько, сколько боец находится в зоне СВО на Украине. Необходимо документально подтвердить эти сроки. После возвращения из зоны специальной военной операции к этому периоду добавляется еще 30 дней.
Некоторые участники СВО в 2025 могут вообще списать свои долги по кредитам. В их числе — ростовчане, которым был выдан акт о взыскании до декабря 2024 года, и на его основании возбудили исполнительное производство. Правом можно воспользоваться, если контракт на службу ростовчанин подписал в декабре 2024 года или позднее.
В зависимости от типа льготы, под семьей участника СВО могут пониматься исключительно его супруги, дети, в других случаях к этой категории относятся также и его родители.
Члены семьи участника СВО также могут претендовать на финансовую помощь в ремонте частного дома. Стоит учитывать, что такая помощь выделяется всего один раз в 10 лет, и ремонтировать можно исключительно частные дома, находящиеся в собственности. Сумма рассчитывается исходя из числа проживающих в доме и от его площади.
В Госдуме обсуждают возможность введения специальной льготной ипотеки для граждан, принимающих участие в СВО на Украине. Ставка по ней может составить 2%, проектные документы по программе уже представлены для изучения в Министерство финансов РФ.
Сергей Пахомов, глава Комитета ГД РФ по строительству и ЖКХ, в записке к проекту предложил распространить программу на все регионы страны и предложил наделить правом на участие в ней не только самих бойцов, но и их супругов. Если боец погибнет, правом на льготную ипотеку могут воспользоваться его дети и родители, если супругов нет.
«В рамках программы предлагается установить для Москвы, МО и Санкт-Петербурга с Ленинградской областью лимиты в размере 12 миллионов рублей. Что касается остальных субъектов федерации, то для них предложено установить лимит в шесть миллионов рублей. При этом первоначальный взнос должен составлять минимум 20% от общей стоимости жилья. Ипотечную программу можно суммировать с другими преференциями от государства», — уточнил Пахомов.
Отдельных скидок на оплату ЖКУ для участников СВО в 2025 году не предусмотрено. Однако государство освобождает их от пени, если платежи просрочены. Для этого необходимо заранее, еще до отбытия в зону СВО, сообщить об этом в ТСЖ или в управляющую компанию. Начисление пени приостановят, а по прибытии из зоны СВО боец должен будет предоставить необходимые документы.
Еще одна преференция в сфере ЖКХ для участников СВО — запрет на отключение воды, газа или электричества в квартирах или в домах, если платежи просрочены.
В сфере налогов для участников СВО в 2025 году предусмотрен целый спектр различных льгот. Так, выплаты, которые получают бойцы и их семьи, не облагаются НДФЛ. В числе других преференций можно выделить отсрочки:
В случае, если ростовчанин уехал на СВО, и не успел до отъезда направить декларацию, никакие санкции к нему применяться не будут. Направить декларацию он сможет уже после того, как вернется домой.
Есть ли у участников СВО льготы по налогам на имущество? Да, однако она не касается сферы предпринимательства. Иными словами, можно пользоваться льготой при уплате налогов на личную машину, дом, дачу, квартиру. Выбрать нужно какой-либо один объект.
Пример: у ростовчанина, участника СВО, в собственности два автомобиля. Налоговая льгота распространяется только на один из них, тогда как на второй налог приходится платить в полном объеме.
Нужно ли подавать заявление в ФНС, чтобы воспользоваться налоговой льготой? Нет, поскольку в организации осведомлены о прохождении гражданином службы в зоне СВО, и налог перестает начисляться автоматически.
В 2025 году участники специальной военной операции имеют возможность получать двойной страховой стаж. Из него складывается пенсия, которую гражданин рано или поздно начнет получать. Отчислением таких взносов занимается работодатель, если гражданин трудоустроен.
Ростовчане, которые участвовали в СВО, имеют право выйти на пенсию раньше остальных — на два года. Причем, речь идет о получении как выплат за выслугу лет, так и об обычных пенсиях, которые часто называют «гражданскими».
Государство дает участникам специальной военной операции особые трудовые гарантии. Действовать они начали в сентябре 2022 года. Так, в период нахождения в зоне СВО боец продолжает зарабатывать стаж, причем, как отмечалось ранее, в двойном размере.
Ставку ростовчанина, который находится в зоне СВО, не имеют права сокращать. Иными словами, после того, как действие контракта завершится или боец вернется из зоны специальной военной операции, его работодатель обязан предоставить ему то же самое место. Боец может также рассчитывать и на отпуск — он может взять его в течение полугода с момента возвращения к работе. Так что отпускные в период отсутствия гражданину продолжают начисляться.
Некоторые учреждения государство обязало в первую очередь рассматривать кандидатуры участников специальной военной операции, если речь идет о найме новых сотрудников. Это распространяется, например, на госучреждения, центры занятости населения.
В 2025 году каждый ростовчанин, отправляющийся в зону СВО, приобретает статус ВБД — ветерана боевых действий. Ранее, до начала специальной военной операции, такой статус присваивался участникам военных кампаний в Чечне, в Афганистане и в других государствах.
Что по закону положено ветеранам боевых действий в Ростове-на-Дону в 2025 году:
Кроме того, граждане со статусом ВБД могут получать на бесплатной основе протезы, за исключением зубных, рассчитывать на дополнительный неоплачиваемый отпуск в количестве 35 дней.
Для того, чтобы получить любую положенную по закону льготу, участник специальной военной операции в 2025 году должен подготовить и предоставить пакет документов. В него входят:
Желательно также подготовить ИНН, СНИЛС, заказать справку, подтверждающую состав семьи, а также право собственности на жилое помещение — выписку из ЕГРН. Все это тоже может потребоваться.
Как ростовчанину, который принимал участие в СВО, узнать, какие именно льготы ему положены? Можно обратиться за юридической помощью в частном порядке или в военкомат, где предоставят исчерпывающую информацию о доступных льготах. Также все, что интересует, можно узнать на сайте «Госуслуги». На портале работает соответствующий раздел.
Большая часть выплат начисляется участникам СВО через Социальный фонд. Так что можно обратиться прямо туда. Заявления на получение выплат можно подать через портал Госуслуг. Также можно обратиться в МФЦ. Что касается кредитных преференций, то для их получения следует обращаться непосредственно в тот банк, который выдал заем. По налоговым вопросам обращаться нужно в ФНС.