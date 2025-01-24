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Posted 24 января, 07:06

Published 24 января, 07:06

Modified 24 января, 07:08

Updated 24 января, 07:08

Стало известно, какими способами мошенники смогут обманывать дончан в 2025 году

Мошенники начнут создавать кибер-копии людей, чтобы обманывать ростовчан

24 января 2025, 07:06
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, какими способами мошенники смогут обманывать дончан в 2025 году

Эксперт по безопасности сообщил о новых способах мошенничества для ростовчан

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Традиционное мошенничество по телефону уйдет в прошлое, обманывать дончан начнут кибер-копии их близких людей, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский тестировщик систем безопасности Георг Буцуканов.

По мнению эксперта по проверке систем безопасности Георга Буцуканова, в 2025 году в Ростовской области новые масштабы может принять мошенничество с использованием искусственного интеллекта.

«В Ростовской области люди, даже пожилого возраста, уже хорошо осведомлены о традиционных способах мошенничества по телефонным разговорам, в мессенджерах. Об этом постоянно говорят в СМИ, поэтому для мошенников это перестало быть эффективным», — отмечает эксперт.

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Георг Буцуканов добавляет, что широкое распространение приобретает создание кибер-копий настоящих людей. Используя их, злоумышленники имитируют просьбы от лица близкого знакомого или родственника жертвы.

«Искусственный интеллект на основе видео и фото, которые люди просто постят в интернет, может воссоздать очень реалистичное видео. Он даже может говорить, все что прикажут очень схожим голосом и интонациями. Мошенники таким образом могут обманывать даже в видеочатах», — предупреждает эксперт.

Георг Буцуканов добавляет, что при помощи искусственного интеллекта в 2025 году мошенники смогут делать более реалистичные фишинговые письма.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области мошенник обманул власти на 11 млн рублей.

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