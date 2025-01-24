Мошенники начнут создавать кибер-копии людей, чтобы обманывать ростовчан

«Искусственный интеллект на основе видео и фото, которые люди просто постят в интернет, может воссоздать очень реалистичное видео. Он даже может говорить, все что прикажут очень схожим голосом и интонациями. Мошенники таким образом могут обманывать даже в видеочатах», — предупреждает эксперт.