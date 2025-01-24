Мошенники начнут создавать кибер-копии людей, чтобы обманывать ростовчан

Posted 24 января, 07:06
Published 24 января, 07:06
Modified 24 января, 07:08
Updated 24 января, 07:08
По мнению эксперта по проверке систем безопасности Георга Буцуканова, в 2025 году в Ростовской области новые масштабы может принять мошенничество с использованием искусственного интеллекта.
«В Ростовской области люди, даже пожилого возраста, уже хорошо осведомлены о традиционных способах мошенничества по телефонным разговорам, в мессенджерах. Об этом постоянно говорят в СМИ, поэтому для мошенников это перестало быть эффективным», — отмечает эксперт.
Георг Буцуканов добавляет, что широкое распространение приобретает создание кибер-копий настоящих людей. Используя их, злоумышленники имитируют просьбы от лица близкого знакомого или родственника жертвы.
«Искусственный интеллект на основе видео и фото, которые люди просто постят в интернет, может воссоздать очень реалистичное видео. Он даже может говорить, все что прикажут очень схожим голосом и интонациями. Мошенники таким образом могут обманывать даже в видеочатах», — предупреждает эксперт.
Георг Буцуканов добавляет, что при помощи искусственного интеллекта в 2025 году мошенники смогут делать более реалистичные фишинговые письма.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области мошенник обманул власти на 11 млн рублей.