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Posted 24 января, 11:51

Published 24 января, 11:51

Modified 24 января, 11:53

Updated 24 января, 11:53

Опасная страсть или укрощение строптивого: куда сходить в Ростове 25 и 26 января

Опасная страсть или укрощение строптивого: куда сходить в Ростове 25 и 26 января

24 января 2025, 11:51
Фото: flickr.com/cc bu 2.0/mr_hedberg. Опасная страсть или укрощение строптивого: куда сходить в Ростове 25 и 26 января
На этих выходных в Ростове-на-Дону в кино можно посмотреть на коварные отношения и экстремальное перевоспитание мажора, в театре — на ходячий дом и слепое потакание капризам, а также насладится абсолютно разными симфоническими концертами. Подробнее об этих мероприятиях в афише RostovGazeta.

Фильмы

В прокат вышла турецкая версия нашумевшего российского фильма «Холоп. Великолепный век» (16+). Главный герой Мете — все еще избалованный, но уже стамбульский мажор. Его жизнь состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение влиятельного отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османское поселение XVI века и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

На этих выходных в кино также можно посмотреть мультфильм, сочетающий в себе комедию и триллер, «Ночь в зоопарке» (12+). Ночью белый кролик проглатывает кусок упавшего метеорита и превращается в монстра. Теперь он планирует захватить зоопарк и создать из обычных животных жуткие гибриды — горило-рыб, зебра-рогов и слоно-змеев. Кажется, никто не в силах его остановить. Но накануне в зоопарк завезли дикого горного льва. Чтобы не стать свино-львом, он тоже должен превратить свою небольшую команду питомцев в бесстрашных зверюг.

На этих выходных в кино также можно посмотреть мультфильм, сочетающий в себе комедию и триллер, «Ночь в зоопарке» (12+).
На этих выходных в кино также можно посмотреть мультфильм, сочетающий в себе комедию и триллер, «Ночь в зоопарке» (12+).. Фото: Реж.: Р. Кертис, Р. Перес-Кастро. Кинопоиск

В кинокартине «Плохая девочка» (18+) Николь Кидман примерила на себя роль 40-летней Роми. Женщина является главной крупной компании, хорошей женой и замечательной матерью. Однако случайная связь с молодым интерном Сэмюэлем, который гораздо младше ее, постепенно разрушает привычную жизнь Роми и ставит на карту карьеру и семью. Триллер расскажет о последствиях одной страстной ночи.

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Концерты

В субботу, 25 января, симфонический оркестр «Вива» представит концерт «Магическая битва добра и зла» (6+). Под звуки знакомых мелодий в этот сказочный вечер оживёт мир чарующего Хогвартса.

Световое и музыкальное шоу наполнено волшебными произведениями композиторов Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла. Именно они помогут музыкантам создать атмосферу настоящего чуда и напомнят о первых шагах в Хогвартсе, а финальные мелодии пробудят дух приключений и сражений добра и зла. Стоимость билетов варьируется от 600 до 1200 рублей.

Кроме того, в субботу, 25 января, ACO-Avatar Cinematic Orchestra и солист Анатолий Головко презентуют эксклюзивную программу памяти Владимира Высоцкого (6+). Зрители услышат самые популярные песни великого барда, под музыку симфонического оркестра АСО. Фишка концерта в том, что голос солиста настолько схож с оригиналом, что вы не сможете отличить его. Оркестр предлагает окунуться в атмосферу прошлых лет. Цены на билеты начинаются от 990 рублей и доходят до 2950 рублей.

в субботу, 25 января, ACO-Avatar Cinematic Orchestra и солист Анатолий Головко презентуют эксклюзивную программу памяти Владимира Высоцкого (6+).
в субботу, 25 января, ACO-Avatar Cinematic Orchestra и солист Анатолий Головко презентуют эксклюзивную программу памяти Владимира Высоцкого (6+).. Фото: Igor Palmin/flickr.com/cc by 2.0
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Театр

В воскресенье, 26 января, в театре драмы имени Горького можно посмотреть спектакль «Сумасшедшая любовь в селе Степанчиково» (12+). Он поставлен по известной повести Федора Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», которая рассказывает о молодом человеке, выпускнике Петербургского университета, получившем странное письмо от своего дяди (владельца этого села). Юноша приезжает в имение и узнает, что абсолютно все в доме вынуждены исполнять капризы приживальщика Фомы Опискина.

Режиссер спектакля Геннадий Шапошников добавил в комедию фарса. Однако сквозь легкость, изящество и яркость спектакля проглядываются трудные вопросы о несамостоятельности мышления, массовом поклонении идолам и слепой вере словам. Билеты можно приобрести за 400 — 1200 рублей.

В воскресенье, 26 января, в театре драмы имени Горького можно посмотреть спектакль «Сумасшедшая любовь в селе Степанчиково» (12+).
В воскресенье, 26 января, в театре драмы имени Горького можно посмотреть спектакль «Сумасшедшая любовь в селе Степанчиково» (12+).. Фото: Театр драмы имени Горького

В воскресенье днем, 26 января, в театре «Муха» на Пушкинской состоится спектакль «Дом, который пошёл» (6+). Коллаж-комедия создана по мотивам одноименной книги Александра Блинова. В центре сюжета дом на Большой Улице, которому надоело стоять на месте, и он отправился путешествовать по миру в поисках впечатлений. Жильцам сначала было непросто: новые страны, чудные языки… Но потом это путешествие им очень даже понравилось. История о любви, пустоте и путешествии, собравшая в себе постиронию, метаиронию и отсылки к поп-культуре. Примечательно, что в спектакль бережно вплетена одна из историй нашего города. Билеты можно купить за 800 рублей на одного человека.

#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Концерт#Последние новости Ростова на сегодня#Театр#Афиша#Спектакли
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