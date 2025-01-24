Опасная страсть или укрощение строптивого: куда сходить в Ростове 25 и 26 января

В воскресенье днем, 26 января, в театре «Муха» на Пушкинской состоится спектакль «Дом, который пошёл» (6+). Коллаж-комедия создана по мотивам одноименной книги Александра Блинова. В центре сюжета дом на Большой Улице, которому надоело стоять на месте, и он отправился путешествовать по миру в поисках впечатлений. Жильцам сначала было непросто: новые страны, чудные языки… Но потом это путешествие им очень даже понравилось. История о любви, пустоте и путешествии, собравшая в себе постиронию, метаиронию и отсылки к поп-культуре. Примечательно, что в спектакль бережно вплетена одна из историй нашего города. Билеты можно купить за 800 рублей на одного человека.