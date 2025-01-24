Опасная страсть или укрощение строптивого: куда сходить в Ростове 25 и 26 января

Posted 24 января, 11:51
Published 24 января, 11:51
Modified 24 января, 11:53
Updated 24 января, 11:53
В прокат вышла турецкая версия нашумевшего российского фильма «Холоп. Великолепный век» (16+). Главный герой Мете — все еще избалованный, но уже стамбульский мажор. Его жизнь состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение влиятельного отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадет в османское поселение XVI века и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.
На этих выходных в кино также можно посмотреть мультфильм, сочетающий в себе комедию и триллер, «Ночь в зоопарке» (12+). Ночью белый кролик проглатывает кусок упавшего метеорита и превращается в монстра. Теперь он планирует захватить зоопарк и создать из обычных животных жуткие гибриды — горило-рыб, зебра-рогов и слоно-змеев. Кажется, никто не в силах его остановить. Но накануне в зоопарк завезли дикого горного льва. Чтобы не стать свино-львом, он тоже должен превратить свою небольшую команду питомцев в бесстрашных зверюг.
В кинокартине «Плохая девочка» (18+) Николь Кидман примерила на себя роль 40-летней Роми. Женщина является главной крупной компании, хорошей женой и замечательной матерью. Однако случайная связь с молодым интерном Сэмюэлем, который гораздо младше ее, постепенно разрушает привычную жизнь Роми и ставит на карту карьеру и семью. Триллер расскажет о последствиях одной страстной ночи.
В субботу, 25 января, симфонический оркестр «Вива» представит концерт «Магическая битва добра и зла» (6+). Под звуки знакомых мелодий в этот сказочный вечер оживёт мир чарующего Хогвартса.
Световое и музыкальное шоу наполнено волшебными произведениями композиторов Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла. Именно они помогут музыкантам создать атмосферу настоящего чуда и напомнят о первых шагах в Хогвартсе, а финальные мелодии пробудят дух приключений и сражений добра и зла. Стоимость билетов варьируется от 600 до 1200 рублей.
Кроме того, в субботу, 25 января, ACO-Avatar Cinematic Orchestra и солист Анатолий Головко презентуют эксклюзивную программу памяти Владимира Высоцкого (6+). Зрители услышат самые популярные песни великого барда, под музыку симфонического оркестра АСО. Фишка концерта в том, что голос солиста настолько схож с оригиналом, что вы не сможете отличить его. Оркестр предлагает окунуться в атмосферу прошлых лет. Цены на билеты начинаются от 990 рублей и доходят до 2950 рублей.
В воскресенье, 26 января, в театре драмы имени Горького можно посмотреть спектакль «Сумасшедшая любовь в селе Степанчиково» (12+). Он поставлен по известной повести Федора Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели», которая рассказывает о молодом человеке, выпускнике Петербургского университета, получившем странное письмо от своего дяди (владельца этого села). Юноша приезжает в имение и узнает, что абсолютно все в доме вынуждены исполнять капризы приживальщика Фомы Опискина.
Режиссер спектакля Геннадий Шапошников добавил в комедию фарса. Однако сквозь легкость, изящество и яркость спектакля проглядываются трудные вопросы о несамостоятельности мышления, массовом поклонении идолам и слепой вере словам. Билеты можно приобрести за 400 — 1200 рублей.
В воскресенье днем, 26 января, в театре «Муха» на Пушкинской состоится спектакль «Дом, который пошёл» (6+). Коллаж-комедия создана по мотивам одноименной книги Александра Блинова. В центре сюжета дом на Большой Улице, которому надоело стоять на месте, и он отправился путешествовать по миру в поисках впечатлений. Жильцам сначала было непросто: новые страны, чудные языки… Но потом это путешествие им очень даже понравилось. История о любви, пустоте и путешествии, собравшая в себе постиронию, метаиронию и отсылки к поп-культуре. Примечательно, что в спектакль бережно вплетена одна из историй нашего города. Билеты можно купить за 800 рублей на одного человека.