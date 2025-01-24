В Ростовской области «накрыли» ОПГ с фитнес-тренерами, похищавших военных

Posted 24 января, 10:59
Published 24 января, 10:59
Modified 24 января, 11:47
Updated 24 января, 11:47
Оперативники установили, что в группировку привлекли двух несовершеннолетних девушек. Те знакомились с участниками СВО в интернете и предлагали перейти к интиму при встрече. После этого военнослужащих похищали. Лжесотрудники полиции грозили возбудить уголовное дело по факту вступления в интимную связь с несовершеннолетними. Замять дело можно было минимум за 3 миллиона рублей. Чтобы военных мотивировать на плату еще больше, им угрожали физическим насилием.
Помимо участников СВО, группировка разводила на деньги донских предпринимателей. Кому-то предлагали помочь с гражданскими спорами между поставщиками и подрядчиками силовым путем, кому-то — с охраной недвижимости на новых территориях РФ и другое.
Всего в ОПГ участвовали 11 человек, включая организатора. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям о вымогательстве (ч.3 ст. 163 УК РФ) и похищении человека (ч.2 ст. 126 УК РФ). Во время обысков дома у участников группировки нашли травматическое оружие с патронами, деньги, запрещенные вещества, стероиды, военную форму с шевронами и средства связи. Всех отправили в СИЗО.
— Один из скрывшихся участников преступной группы после его объявления в федеральный розыск был задержан сотрудниками полиции города Москвы, — уточнили в донском УФСБ.
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