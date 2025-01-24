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Posted 24 января, 10:59

Published 24 января, 10:59

Modified 24 января, 11:47

Updated 24 января, 11:47

ОПГ с фитнес-тренерами из Ростовской области вымогала деньги у участников СВО

В Ростовской области «накрыли» ОПГ с фитнес-тренерами, похищавших военных

24 января 2025, 10:59
Фото: Pxhere. ОПГ с фитнес-тренерами из Ростовской области вымогала деньги у участников СВО

ОПГ с фитнес-тренерами из Ростовской области вымогала деньги у военных

В Ростовской области задержали участников ОПГ, вымогавшей деньги у участников СВО. Группировка орудовала на территории новых субъектов РФ и в донском регионе, сообщает УФСБ.

Оперативники установили, что в группировку привлекли двух несовершеннолетних девушек. Те знакомились с участниками СВО в интернете и предлагали перейти к интиму при встрече. После этого военнослужащих похищали. Лжесотрудники полиции грозили возбудить уголовное дело по факту вступления в интимную связь с несовершеннолетними. Замять дело можно было минимум за 3 миллиона рублей. Чтобы военных мотивировать на плату еще больше, им угрожали физическим насилием.

Помимо участников СВО, группировка разводила на деньги донских предпринимателей. Кому-то предлагали помочь с гражданскими спорами между поставщиками и подрядчиками силовым путем, кому-то — с охраной недвижимости на новых территориях РФ и другое.

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Всего в ОПГ участвовали 11 человек, включая организатора. В отношении них возбудили уголовные дела по статьям о вымогательстве (ч.3 ст. 163 УК РФ) и похищении человека (ч.2 ст. 126 УК РФ). Во время обысков дома у участников группировки нашли травматическое оружие с патронами, деньги, запрещенные вещества, стероиды, военную форму с шевронами и средства связи. Всех отправили в СИЗО.

— Один из скрывшихся участников преступной группы после его объявления в федеральный розыск был задержан сотрудниками полиции города Москвы, — уточнили в донском УФСБ.

Ранее в Ростове арестовали религиозных экстремистов.

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