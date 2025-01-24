В Ростовской области «накрыли» ОПГ с фитнес-тренерами, похищавших военных

Оперативники установили, что в группировку привлекли двух несовершеннолетних девушек. Те знакомились с участниками СВО в интернете и предлагали перейти к интиму при встрече. После этого военнослужащих похищали. Лжесотрудники полиции грозили возбудить уголовное дело по факту вступления в интимную связь с несовершеннолетними. Замять дело можно было минимум за 3 миллиона рублей. Чтобы военных мотивировать на плату еще больше, им угрожали физическим насилием.