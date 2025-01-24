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Posted 24 января, 04:17

Published 24 января, 04:17

Modified 24 января, 04:17

Updated 24 января, 04:17

Осужденные за пытки в тюремной больнице в Ростове не смогли отменить приговор

Осужденные за пытки в тюремной больнице в Ростове не смогли отменить приговор

24 января 2025, 04:17
Фото: Изображение Midjourney. Осужденные за пытки в тюремной больнице в Ростове не смогли отменить приговор
Решение Октябрьского районного суда Ростова по делу о пытках заключенных в МОТБ-19 оставили без изменений. Об этом 23 января сообщает «Ъ».

О пытках в туберкулезной больнице №19 стало известно летом 2020 года. Спустя год, в сентябре 2021-го, следователи возбудили уголовное дело. На скамье подсудимых оказались экс-замначальника учреждения Александр Лях, заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова и врач-психиатр Анастасия Поторочина. По версии следствия, Александр Лях якобы поручал Дарье Поздняковой связывать пациентов. А Анастасия Поторочина помогала скрывать происходящее, внося в медкарты недостоверные сведения. Из-за таких истязаний у многих образовывались пролежни. Потерпевшими признали 40 человек, в том числе двух, которые скончались от травм.

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В итоге экс-замначальника приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима, а его подчиненных Дарью Позднякову и Анастасию Поторочину — к шести и пяти годам соответственно.

Осужденные пытались обжаловать решение в Ростовском областном суде, но приговор оставили без изменений. Затем экс-сотрудники МОТБ-19 обратились в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре. По информации «Коммерсанта», оправдательного решения им не удалось добиться и там.

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