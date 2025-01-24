Осужденные за пытки в тюремной больнице в Ростове не смогли отменить приговор

О пытках в туберкулезной больнице №19 стало известно летом 2020 года. Спустя год, в сентябре 2021-го, следователи возбудили уголовное дело. На скамье подсудимых оказались экс-замначальника учреждения Александр Лях, заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова и врач-психиатр Анастасия Поторочина. По версии следствия, Александр Лях якобы поручал Дарье Поздняковой связывать пациентов. А Анастасия Поторочина помогала скрывать происходящее, внося в медкарты недостоверные сведения. Из-за таких истязаний у многих образовывались пролежни. Потерпевшими признали 40 человек, в том числе двух, которые скончались от травм.