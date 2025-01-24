rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 18:37

Published 24 января, 18:37

Modified 24 января, 18:39

Updated 24 января, 18:39

Пляжи Анапы полностью восстановят через полтора года

Пляжи Анапы полностью восстановят через полтора года

24 января 2025, 18:37
Фото: оперштаб Кубани. Пляжи Анапы полностью восстановят через полтора года
В Министерстве природы РФ рассказали, сколько потребуется времени, чтобы полностью восстановить пляжи в Анапе. Сроки назвал глава ведомства Александр Козлов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В начале 2025 года власти Краснодарского края активно занялись разработкой проектной документации для дальнейшей работы. По словам министра природы РФ, вопрос финансирования планируют решить в ближайшее время. После этого к четвертому кварталу года (ориентировочно после октября) специалисты начнут работы: восстановят 280 гектаров пляжных территорий. Для этого понадобится порядка 840 тысяч кубометров песка.

Запрещен выход в море: затонувший танкер должен был стоять в Аксае во время шторма
Узнать подробнее

Завершить работы должны до лета 2026 года. К этому времени по плану пляж станет еще лучше, чем до разлива мазута.

Напомним, нефтепродукты попали в Черное море после крушения танкера в Керченском проливе. Судно затонуло, а мазут стало волнами выносить на берег. Волонтеры и спасатели убирают замазученный песок уже больше месяца, с 15 декабря. Подробнее о спасении пляжей читайте в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Брошены все силы: из-за разлива мазута на Кубани ввели ЧС федерального уровняРостовская область окажет помощь Кубани в ликвидации последствий разлива мазута«Куски мазута так и будут плавать»: каким будет отдых ростовчан летом в Анапе
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Восстановление#Волонтеры#Спасатели#Керченский пролив#Танкер#Владимир Путин#Анапа#Финансирование#Кубань#Пляжи#Нефтепродукты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика