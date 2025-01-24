Пляжи Анапы полностью восстановят через полтора года

Posted 24 января, 18:37
Published 24 января, 18:37
Modified 24 января, 18:39
Updated 24 января, 18:39
В начале 2025 года власти Краснодарского края активно занялись разработкой проектной документации для дальнейшей работы. По словам министра природы РФ, вопрос финансирования планируют решить в ближайшее время. После этого к четвертому кварталу года (ориентировочно после октября) специалисты начнут работы: восстановят 280 гектаров пляжных территорий. Для этого понадобится порядка 840 тысяч кубометров песка.
Завершить работы должны до лета 2026 года. К этому времени по плану пляж станет еще лучше, чем до разлива мазута.
Напомним, нефтепродукты попали в Черное море после крушения танкера в Керченском проливе. Судно затонуло, а мазут стало волнами выносить на берег. Волонтеры и спасатели убирают замазученный песок уже больше месяца, с 15 декабря. Подробнее о спасении пляжей читайте в материале RostovGazeta.