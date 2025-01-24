Пляжи Анапы полностью восстановят через полтора года

В начале 2025 года власти Краснодарского края активно занялись разработкой проектной документации для дальнейшей работы. По словам министра природы РФ, вопрос финансирования планируют решить в ближайшее время. После этого к четвертому кварталу года (ориентировочно после октября) специалисты начнут работы: восстановят 280 гектаров пляжных территорий. Для этого понадобится порядка 840 тысяч кубометров песка.