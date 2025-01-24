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Posted 24 января, 16:44

Published 24 января, 16:44

Modified 24 января, 16:46

Updated 24 января, 16:46

Прокуратура проверит смерть рабочего от колес самосвала в Новошахтинске

Прокуратура проверит смерть рабочего, попавшего под самосвал в Новошахтинске

24 января 2025, 16:44
Фото: Изображение Midjourney. Прокуратура проверит смерть рабочего от колес самосвала в Новошахтинске
Прокуратура организовала проверку смертельного инцидента в Новошахтинске. Там во время смены рабочего раздавил самосвал, информирует ведомство Ростовской области.

Напомним, что 23 января в поселке Бугултай в Новошахтинске карьерный самосвал БелАЗ, добывающий щебень, переехал 37-летнего мужчину. Из-за тяжелых травм местный житель скончался еще до приезда скорой медицинской помощи.

В связи с этим сотрудники прокуратуры начали проверку соблюдения закона в сфере охраны труда. Кроме того, прокуроры контролируют процессуальную проверку, которой занимаются следственные органы.

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До этого в донской столице после пожара на сухогрузе в каюте нашли тело мужчины. Подробнее о случившимся в материале RostovGazeta.

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