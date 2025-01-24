Прокуратура проверит смерть рабочего, попавшего под самосвал в Новошахтинске

Posted 24 января, 16:44
Published 24 января, 16:44
Modified 24 января, 16:46
Updated 24 января, 16:46
Напомним, что 23 января в поселке Бугултай в Новошахтинске карьерный самосвал БелАЗ, добывающий щебень, переехал 37-летнего мужчину. Из-за тяжелых травм местный житель скончался еще до приезда скорой медицинской помощи.
В связи с этим сотрудники прокуратуры начали проверку соблюдения закона в сфере охраны труда. Кроме того, прокуроры контролируют процессуальную проверку, которой занимаются следственные органы.
До этого в донской столице после пожара на сухогрузе в каюте нашли тело мужчины. Подробнее о случившимся в материале RostovGazeta.