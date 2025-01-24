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Posted 24 января, 11:51

Published 24 января, 11:51

Modified 24 января, 11:53

Updated 24 января, 11:53

В Ростове полицейские накрыли вебкам-студию

«Просто работа»: в Ростове полицейские накрыли студию, снимавшую видео для взрослых

24 января 2025, 11:51
Фото: ТГ Ирины Волк. В Ростове полицейские накрыли вебкам-студию

В Ростове полицейские накрыли студию, снимавшую видео для взрослых

В Ростове накрыли вебкам-студию и поймали подозреваемых в причастности к созданию и обороту запрещенного видеоконтента. Информация об этом появилась в телеграм-канале представителя МВД России Ирины Волк.

Сообщается, что подобные студии закрыли в Саратове, Москве, Ростове и Краснодаре. По предварительной информации, организатором стала жительница Саратова. Она наняла более десяти моделей, которые проводили видеозвонки с иностранцами и за деньги выполняли их просьбы.

В сети студий также работали два администратора, которые отвечали за заработок моделей. Правоохранители провели обыски и изъяли оборудование, видео и документацию.

Следователи возбудили дело по признакам оборота и создания запрещенного контента. Двоим сотрудникам избрали наказание в виде подписки о невыезде, а возможному организатору — в виде запрета определенных действий.

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Видео: ТГ Ирины Волк. В Ростове полицейские накрыли вебкам-студию

На опубликованном МВД видео девушки сообщили, что распространяли порнографические материалы. На вопрос: «За что вы задержаны?», одна из моделей сообщила: «Работа, просто работа».

Ранее в Ростове правоохранители накрыли подпольный игорный клуб.

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