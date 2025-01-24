«Просто работа»: в Ростове полицейские накрыли студию, снимавшую видео для взрослых

Posted 24 января, 11:51
Published 24 января, 11:51
Modified 24 января, 11:53
Updated 24 января, 11:53
Сообщается, что подобные студии закрыли в Саратове, Москве, Ростове и Краснодаре. По предварительной информации, организатором стала жительница Саратова. Она наняла более десяти моделей, которые проводили видеозвонки с иностранцами и за деньги выполняли их просьбы.
В сети студий также работали два администратора, которые отвечали за заработок моделей. Правоохранители провели обыски и изъяли оборудование, видео и документацию.
Следователи возбудили дело по признакам оборота и создания запрещенного контента. Двоим сотрудникам избрали наказание в виде подписки о невыезде, а возможному организатору — в виде запрета определенных действий.
На опубликованном МВД видео девушки сообщили, что распространяли порнографические материалы. На вопрос: «За что вы задержаны?», одна из моделей сообщила: «Работа, просто работа».
Ранее в Ростове правоохранители накрыли подпольный игорный клуб.