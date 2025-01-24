«Просто работа»: в Ростове полицейские накрыли студию, снимавшую видео для взрослых

Сообщается, что подобные студии закрыли в Саратове, Москве, Ростове и Краснодаре. По предварительной информации, организатором стала жительница Саратова. Она наняла более десяти моделей, которые проводили видеозвонки с иностранцами и за деньги выполняли их просьбы.