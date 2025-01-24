Релокант из Берлина рассказал, почему мечтает вернуться в Таганрог

Posted 24 января, 16:38
Published 24 января, 16:38
Modified 24 января, 16:40
Updated 24 января, 16:40
Житель Таганрога Илья Ольхов переехал в Германию в 2022 году, однако спустя два года, в марте 2024 года он вернулся в Ростовскую область.
«Я обратился к местным врачам с болями в животе, они все время ссылались на то, что это привыкание к местной еде и пищевые отравления. В итоге я уехал на скорой с аппендицитом. После этого случая я вернулся домой и думал, что в Берлине больше никогда не окажусь», — рассказывает Илья.
Однако планы пришлось изменить — работодатель Ильи Ольхова из Германии продлил его трудовой договор еще на несколько месяцев.
«Мы с начальством договорились, что я уволюсь по завершении проекта, которым я руковожу», — объясняет релокант.
Илья Ольхов добавляет, что как мигрант в Германии он столкнулся с некачественным обслуживанием в госорганизациях и кражей в общественном транспорте.
Подробнее о том, как релоканты из Ростовской области живут за границей в 2025 году читайте в большом материале RostovGazeta.