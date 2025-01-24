Релокант из Берлина рассказал, почему мечтает вернуться в Таганрог

«Я обратился к местным врачам с болями в животе, они все время ссылались на то, что это привыкание к местной еде и пищевые отравления. В итоге я уехал на скорой с аппендицитом. После этого случая я вернулся домой и думал, что в Берлине больше никогда не окажусь», — рассказывает Илья.