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Posted 24 января, 16:38

Published 24 января, 16:38

Modified 24 января, 16:40

Updated 24 января, 16:40

Релокант из Берлина рассказал, почему мечтает вернуться в Таганрог

Релокант из Берлина рассказал, почему мечтает вернуться в Таганрог

24 января 2025, 16:38
Фото: Unsplash. Релокант из Берлина рассказал, почему мечтает вернуться в Таганрог
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Эксклюзив
Таганрожец-релокант Илья Ольхов рассказал RostovGazeta, почему ему не понравилась жизнь в Германии, куда он переехал из-за работы.

Житель Таганрога Илья Ольхов переехал в Германию в 2022 году, однако спустя два года, в марте 2024 года он вернулся в Ростовскую область.

«Я обратился к местным врачам с болями в животе, они все время ссылались на то, что это привыкание к местной еде и пищевые отравления. В итоге я уехал на скорой с аппендицитом. После этого случая я вернулся домой и думал, что в Берлине больше никогда не окажусь», — рассказывает Илья.

Однако планы пришлось изменить — работодатель Ильи Ольхова из Германии продлил его трудовой договор еще на несколько месяцев.

«Мы с начальством договорились, что я уволюсь по завершении проекта, которым я руковожу», — объясняет релокант.

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Илья Ольхов добавляет, что как мигрант в Германии он столкнулся с некачественным обслуживанием в госорганизациях и кражей в общественном транспорте.

Подробнее о том, как релоканты из Ростовской области живут за границей в 2025 году читайте в большом материале RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Релоканты
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