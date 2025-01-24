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Posted 24 января, 17:34

Published 24 января, 17:34

Modified 24 января, 17:36

Updated 24 января, 17:36

Рэпер Влади из Ростова-на-Дону попал в список иноагентов

Рэпер Влади из Ростова-на-Дону попал в список иноагентов

24 января 2025, 17:34
Фото: Шедеврум. Рэпер Влади из Ростова-на-Дону попал в список иноагентов
Уроженец Ростова-на-Дону, участник рэп-группы «Каста» Владислав Лешкевич* более известный под псевдонимом Влади был включен в реестр иностранных агентов, информирует министерство юстиций России.

24 января рэпер из Ростова-на-Дону Влади (Владислав Лешкевич) попал в реестр иностранных агентов. На сайте минюста указано, что музыкант принимал участие в создании и распространении для ограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Также Влади распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, рэпер выступал против спецоперации на Украине, а после ее начала покинул территорию страны и проживает заграницей по сей день.

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Ранее RostovGazeta писала о том, что новый альбом ростовской группы Каста могут проверить на экстремизм.

*иноагент

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