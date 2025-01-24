Рэпер Влади из Ростова-на-Дону попал в список иноагентов

Posted 24 января, 17:34
Published 24 января, 17:34
Modified 24 января, 17:36
Updated 24 января, 17:36
24 января рэпер из Ростова-на-Дону Влади (Владислав Лешкевич) попал в реестр иностранных агентов. На сайте минюста указано, что музыкант принимал участие в создании и распространении для ограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Также Влади распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, рэпер выступал против спецоперации на Украине, а после ее начала покинул территорию страны и проживает заграницей по сей день.
Ранее RostovGazeta писала о том, что новый альбом ростовской группы Каста могут проверить на экстремизм.
*иноагент