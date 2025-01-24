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Posted 24 января, 07:01

Published 24 января, 07:01

Modified 24 января, 07:03

Updated 24 января, 07:03

Ростехнадзор одобрил систему газопотребления в храме Ростова-на-Дону

Ростехнадзор одобрил систему газопотребления в храме Ростова-на-Дону

24 января 2025, 07:01
Фото: rostoveparhia.ru. Ростехнадзор одобрил систему газопотребления в храме Ростова-на-Дону
Северо-Кавказское управление Ростехнадзора приняло в эксплуатацию сеть газопотребления храма апостола Андрея Первозванного в Ростове. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 23 января.

Сообщается, что Ростехнадзор не выявил нарушений требований технического регламента сети газоснабжения. Храм Андрея Первозванного расположен на улице Петрожицкого, 23.

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Ранее стало известно, почему Ростехнадзор приостановил деятельность шахты «Дальняя» в регионе.

До этого RostovGazeta писала о том, что донской перинатальный центр закроется до февраля. Подробно о причинах приостановки работы организации и о том, когда она возобновится, в нашем материале.

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