Ростехнадзор одобрил систему газопотребления в храме Ростова-на-Дону

Posted 24 января, 07:01
Published 24 января, 07:01
Modified 24 января, 07:03
Updated 24 января, 07:03
Сообщается, что Ростехнадзор не выявил нарушений требований технического регламента сети газоснабжения. Храм Андрея Первозванного расположен на улице Петрожицкого, 23.
Ранее стало известно, почему Ростехнадзор приостановил деятельность шахты «Дальняя» в регионе.
До этого RostovGazeta писала о том, что донской перинатальный центр закроется до февраля. Подробно о причинах приостановки работы организации и о том, когда она возобновится, в нашем материале.