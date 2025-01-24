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Posted 24 января, 06:51

Published 24 января, 06:51

Modified 24 января, 06:54

Updated 24 января, 06:54

Сергей Безруков: В Ростове очень хорошая погода для съемок кино

Актёр Сергей Безруков заявил, что в Ростове очень хорошая погода для съемок кино

24 января 2025, 06:51
Фото: rostovgazeta.ru. Сергей Безруков: В Ростове очень хорошая погода для съемок кино
Сергей Безруков побывал на открытии нового киносезона ростовского «Дома кино». Известный актер поделился комментарием об уникальном кинотеатре.

Новый сезон стартовал после долгого перерыва. Представители Союза кинематографистов России и АНО «Центр медиастратегий» представили обновленную концепцию кинотеатра. «Дом кино» — площадка для фестивальных и авторских кинолент, которые вряд ли можно увидеть на больших экранах. Можно сказать, что у ростовчан есть уникальная возможность знакомиться с необычными фильмами из самых разных стран. По словам Сергея Безрукова, это особенно ценно.

— Меня много раз спрашивали, когда же все-таки возродится «Дом кино» в Ростове-на-Дону, потому что здесь большая и богатая история нашего отечественного кино, здесь работали великие мастера, — рассказал народный артист России «Южной службе новостей». — В Ростове очень хорошая погода и снимать хорошо. Соседство с такими фактурными для киносъемок городами, как Таганрог и Новочеркасск подталкивает к тому, чтобы на Дону появился целый кинокластер.

В малом зале кинотеатра студенты ростовского филиала ВГИКа смогут посещать мастер-классы, кинолекции и показывать свои отчетные работы. Как и прежде, там же планируют проводить кинофестивали иностранных фильмов.

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" В Ростове очень хорошая погода и снимать хорошо.»
" В Ростове очень хорошая погода и снимать хорошо.». Фото: vk.com/bezrukov_public

Директор АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков отметил, что киноцентр играет особую роль в возрождении донской кинодокументалистики и помогает противостоять фальсификации истории.

— Деятельность Дома кино будет посвящена, в основном, кинофестивалям, которые будут способствовать сохранению исторической памяти, сохранению традиционных ценностей, которые были изложены в указе президента России Владимира Путина, — добавил Быков.

Сообщается, что сейчас готовится документальный фильм о зверствах фашистов на Дону во времена ВОВ. Кинолента покажет расправу с подпольем в городе Шахты, где захватчики расстреляли и сбросили в ствол шахты имени Красина 3,5 тысячи мирных жителей. Этот фильм ростовчане смогут увидеть первыми в «Доме кино».

Киноцентр существует более полувека, с 1970 года. В 2025-м он отметит свой 55-летний юбилей. Примечательно, что за все это время в здании ни разу не проводили капитальный ремонт. «Дом кино» совершенно не изменился за последние десятки лет.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Кино#ВОВ#Традиционные ценности#Сергей Безруков#Дом кино
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