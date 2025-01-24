Актёр Сергей Безруков заявил, что в Ростове очень хорошая погода для съемок кино

Posted 24 января, 06:51
Published 24 января, 06:51
Modified 24 января, 06:54
Updated 24 января, 06:54
Новый сезон стартовал после долгого перерыва. Представители Союза кинематографистов России и АНО «Центр медиастратегий» представили обновленную концепцию кинотеатра. «Дом кино» — площадка для фестивальных и авторских кинолент, которые вряд ли можно увидеть на больших экранах. Можно сказать, что у ростовчан есть уникальная возможность знакомиться с необычными фильмами из самых разных стран. По словам Сергея Безрукова, это особенно ценно.
— Меня много раз спрашивали, когда же все-таки возродится «Дом кино» в Ростове-на-Дону, потому что здесь большая и богатая история нашего отечественного кино, здесь работали великие мастера, — рассказал народный артист России «Южной службе новостей». — В Ростове очень хорошая погода и снимать хорошо. Соседство с такими фактурными для киносъемок городами, как Таганрог и Новочеркасск подталкивает к тому, чтобы на Дону появился целый кинокластер.
В малом зале кинотеатра студенты ростовского филиала ВГИКа смогут посещать мастер-классы, кинолекции и показывать свои отчетные работы. Как и прежде, там же планируют проводить кинофестивали иностранных фильмов.
Директор АНО «Центр медиастратегий» Марк Быков отметил, что киноцентр играет особую роль в возрождении донской кинодокументалистики и помогает противостоять фальсификации истории.
— Деятельность Дома кино будет посвящена, в основном, кинофестивалям, которые будут способствовать сохранению исторической памяти, сохранению традиционных ценностей, которые были изложены в указе президента России Владимира Путина, — добавил Быков.
Сообщается, что сейчас готовится документальный фильм о зверствах фашистов на Дону во времена ВОВ. Кинолента покажет расправу с подпольем в городе Шахты, где захватчики расстреляли и сбросили в ствол шахты имени Красина 3,5 тысячи мирных жителей. Этот фильм ростовчане смогут увидеть первыми в «Доме кино».
Киноцентр существует более полувека, с 1970 года. В 2025-м он отметит свой 55-летний юбилей. Примечательно, что за все это время в здании ни разу не проводили капитальный ремонт. «Дом кино» совершенно не изменился за последние десятки лет.