Актёр Сергей Безруков заявил, что в Ростове очень хорошая погода для съемок кино

Новый сезон стартовал после долгого перерыва. Представители Союза кинематографистов России и АНО «Центр медиастратегий» представили обновленную концепцию кинотеатра. «Дом кино» — площадка для фестивальных и авторских кинолент, которые вряд ли можно увидеть на больших экранах. Можно сказать, что у ростовчан есть уникальная возможность знакомиться с необычными фильмами из самых разных стран. По словам Сергея Безрукова, это особенно ценно.