rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 17:34

Published 24 января, 17:34

Modified 24 января, 19:28

Updated 24 января, 19:28

Швейные предприятия планируют построить в Ростовской области

Для закрывающихся фабрик Gloria Jeans в Шахтах и Новошахтинске ищут инвесторов

24 января 2025, 17:34
Фото: 1MI. Швейные предприятия планируют построить в Ростовской области
В Ростовской области начались переговоры с потенциальными инвесторами, которые могут выделить средства на приобретение швейных производств, которые компания Gloria Jeans приняла решение закрыть. Об этом рассказал министр промышленности и энергетики региона Андрей Савельев в телеграм-канале.

Из-за того что компания Gloria Jeans занялась оптимизацией производства и переносит свои предприятия в Азию, в Ростовской области закрылось уже как минимум три фабрики, занимающиеся пошивом одежды.

В связи с этим власти региона задумались о том, чтобы выкупить закрывающиеся швейные производства. В настоящее время уже удалось найти потенциальных инвесторов, с которыми ведутся переговоры о приобретении фабрик в Шахтах и Новошахтинске.

Завод беспилотников запустят под Ростовом за 750 млн рублей
Узнать подробнее

До этого стало известно, что свыше двух тысяч человек лишились работы в Ростовской области. Подробнее о причинах массовых увольнений в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Более 2 тысяч человек потеряли работу в Ростовской области из-за Gloria JeansGloria Jeans закрыла еще две швейные фабрики в Ростовской областиШколу затопило канализационными стоками в Ростовской области
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Новошахтинск#Шахты#Строительство#Инвестиции#Производство#Министр#Предприятия#Инвесторы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика