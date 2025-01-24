Для закрывающихся фабрик Gloria Jeans в Шахтах и Новошахтинске ищут инвесторов

Posted 24 января, 17:34
Published 24 января, 17:34
Modified 24 января, 19:28
Updated 24 января, 19:28
Из-за того что компания Gloria Jeans занялась оптимизацией производства и переносит свои предприятия в Азию, в Ростовской области закрылось уже как минимум три фабрики, занимающиеся пошивом одежды.
В связи с этим власти региона задумались о том, чтобы выкупить закрывающиеся швейные производства. В настоящее время уже удалось найти потенциальных инвесторов, с которыми ведутся переговоры о приобретении фабрик в Шахтах и Новошахтинске.
До этого стало известно, что свыше двух тысяч человек лишились работы в Ростовской области. Подробнее о причинах массовых увольнений в материале RostovGazeta.