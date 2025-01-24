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Posted 24 января, 15:01

Published 24 января, 15:01

Modified 24 января, 15:03

Updated 24 января, 15:03

Стая агрессивных собак нападает на людей и животных в Левенцовке

Стая агрессивных собак нападает на людей и животных в Левенцовке в Ростове

24 января 2025, 15:01
Фото: Pxhere. Стая агрессивных собак нападает на людей и животных в Левенцовке
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Эксклюзив
Стая собак напала на жительницу Левенцовского микрорайона, ростовчанке прокусила ногу собака, которую до сих пор не поймали. Об этом RostovGazeta рассказала пострадавшая.

Покусали по дороге в садик

Жительница одного из многоквартирных домов в Левенцовском микрорайоне Ольга (героиня пожелала не указывать фамилию) 20 января вышла в детский сад. На часах было 16:30. Время, когда на улице еще светло и людно. Однако стаю собак, которая терроризирует местных жителей, это не останавливает.

«Я проходила между домами по улице Ерёменко, 112 и 114. Собаки стояли на дороге, одна из них побежала сзади за мной и неожиданно укусила за ногу. Я остановилась, обернулась — собака начала на меня лаять и подскочила ещё одна с лаем. Ещё две или три собаки стояли чуть дальше и тоже лаяли», — вспоминает нападение собеседница RostovGazeta.

Момент, когда агрессивная стая начала преследовать ростовчанку и одна из собак укусила ее за ногу, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Чтобы отогнать псов Ольга закричала и затопала ногами, только тогда животные разбежались. Ни на одной собаке жительница микрорайона не заметила ошейников или каких-либо меток.

Стая, по ее мнению, сбилась из собак, которых прикармливают рабочие с ближайших строек. Неподалеку от места, где агрессивные псы напали на Ольгу, возводят несколько жилых домов, прокладывают трамвайные пути и около месяца назад закончили строительство одного из участков Западной хорды.

Видео: предоставлено читателем. rostovgazeta.ru. Неподалеку от места, где агрессивные псы напали на Ольгу возводят несколько жилых домов
«Также неоднократно были замечены случаи, когда сами жители выносили еду к мусорным контейнерам. Кстати, я шла недалеко от этих самых контейнеров», — добавляет собеседница.

Ольга замечает, что в домовых чатах жители не раз писали о том, что стая бегает на детских площадках, возле школы №72, пугает прохожих.

«Та собака, что меня укусила, один раз совершенно точно набросилась на домашнего шпица, которого выгуливала хозяйка», — вспоминает ростовчанка.

Жители микрорайона, по словам Ольги, ранее уже писали заявление в Центр безнадзорных животных на эту стаю. Однако там якобы не смогли найти и поймать собак.

А стая все также продолжает привольно жить рядом с многоквартирными домами и образовательными учреждениями.

Пережив нападение Ольга обратилась к врачам: после укуса голени ей необходимо сделать прививки от столбняка и бешенства, перевязки в поликлинике. Все это — за свой счет.

«Через службу 112 муж оставил заявку на отлов животных. На следующий день мне позвонили из Центра безнадзорных животных для уточнения района поиска и конкретной собаки. Обещали поймать агрессивного пса. Пока не обращались в полицию», — рассказывает собеседница RostovGazeta.

Она планирует подавать иск на возмещение расходов на процедуры, а также на моральную компенсацию. Для этой процедуры Ольга уже занялась сбором документов.

Она планирует подавать иск на возмещение расходов на процедуры, а также на моральную компенсацию.
Она планирует подавать иск на возмещение расходов на процедуры, а также на моральную компенсацию.. Фото: предоставлено читателем. rostovgazeta.ru
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Отловили — отпустили

Левенцовский микрорайон — не единственный в Ростовской области, жители которого регулярно сталкиваются с проблемой бродячих собак. Другие города региона не исключение: случай с нападением псов на женщину и школьника в Новошахтинске в декабре 2024 года взял под свой контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Тогда же стало известно о нападении собак на жителей Волгодонска.

Ростовский юрист Юрий Мартынов поясняет, что для дальнейших разбирательств, жертвам проявления агрессии бродячих собак сперва необходимо зафиксировать факт нападения. Для этого нужно позвонить в полицию и сообщить о случившемся или обратиться за медицинским заключением и письменным назначением лекарственных препаратов.

«Потом с этими документами и, если есть в распоряжении, приложенными фото и видео-доказательствами, показаниями свидетелей можно обращаться в муниципальные органы — именно они отвечают за ущерб, причиненный безнадзорными животными — за добровольным возмещением расходов. Если требование не будет удовлетворено, пострадавший может направить исковое заявление в суд», — поясняет юрист.
Нужно обратиться за медицинским заключением и письменным назначением лекарственных препаратов.
Нужно обратиться за медицинским заключением и письменным назначением лекарственных препаратов.. Фото: Pxhere

Сотрудники Центра безнадзорных животных 23 января перезвонили Ольге и пообещали поймать агрессивного пса, который ее укусил. Согласно постановлению правительства Ростовской области «Об утверждении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Ростовской области» от 14.01. 2020, процедура отлова должна выглядеть так: животное поймают живым гуманными методами. В случае, если оно будет проявлять крайнюю степень агрессии и представлять явную опасность для человека, его полностью «иммобилизуют». То есть усыпят одобренными ветеринарным контролем препаратами. При нормальных обстоятельствах пса передадут в приют, опишут его характеристики, проведут карантинное лечение при необходимости, поставят метку, вакцинируют, стерилизуют. В конечном итоге собаку вернут туда, где поймали.

«Плюс я вижу только в одном: в стае на одного размножающего члена будет меньше. В остальном же собака будет полностью здорова только какое-то время, она вновь займет свое место в сложившемся коллективе, будет уверенно проживать на знакомой местности. От агрессивных настроений приют и прививки ее не избавят», — считает ростовский кинолог Анастасия Левен.

По мнению эксперта, перевоспитание агрессивной собаки у специалистов занимает месяцы и поэтому возвращение пса на улицу проблему с нападением животных на ростовчан не решит.

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В приют или на эвтаназию?

«Для животных, которые проявляют агрессию должно быть обеспечено содержание в приюте с возможностью найти ему хозяина. В других регионах, насколько я знаю, проблему решают усыплением. Гуманность этого вопроса спорная, но и жизнь на улице с ежедневным риском погибнуть, хорошо если не от рук живодеров, а естественным путем, или нанести вред окружающим для собаки не лучше», — убеждена Анастасия Левен.
«Для животных, которые проявляют агрессию должно быть обеспечено содержание в приюте с возможностью найти ему хозяина»
«Для животных, которые проявляют агрессию должно быть обеспечено содержание в приюте с возможностью найти ему хозяина». Фото: 1MI

Эвтаназию на законных основания применяют к бродячим животным в Астраханской, Оренбургской и Магаданской областях, Ставропольском и Алтайском крае, Тыве, Бурятии, Удмуртии. Однако усыпляют не всех: сначала пункт временного содержания размещает информацию об особи и пытается найти ее хозяев, неагрессивных небольших псов ниже 21 см в холке стерилизуют и отпускают. Решение об эвтаназии принимается в отношении крупных и агрессивных собаках.

Еще в марте 2024 года во время круглого стола в Законодательном собрании чиновники не смогли назвать точное количество безнадзорных животных. Собирать данные о них должны органы местного управления. Тогда первый замминистра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов озвучил цифру 7900 — столько безнадзорных животных насчитали в 35 муниципальных образования Ростовской области к марту прошлого года. И это не включая крупные города, такие как Ростов-на-Дону или Таганрог.

В тот же период власти региона подняли вопрос о возможности усыпления агрессивных животных. С момента обсуждения минуло почти 10 месяцев и пока что за Ростовской область сохраняется возможность регулировать численность уличных обитателей только с помощью отлова, в некоторых случаях — пожизненного содержания в приютах.

Депутаты Законодательного собрания региона в ноябре 2024 года заявили о готовности принять программу по созданию в Ростовской области сети приютов для бродячих животных. До конца 2026 года должны появиться два приюта — в Ростове и Таганроге, по 4,9 и 3,7 гектара соответственно.

До конца 2026 года должны появиться два приюта — в Ростове и Таганроге, по 4,9 га и 3,7 га соответственно.
До конца 2026 года должны появиться два приюта — в Ростове и Таганроге, по 4,9 га и 3,7 га соответственно.. Фото: rostov-gorod.ru

Ранее RostovGazeta писала о том, что догхантер занялся истреблением бродячих собак в Новочеркасске.

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