Стая агрессивных собак нападает на людей и животных в Левенцовке в Ростове

Сотрудники Центра безнадзорных животных 23 января перезвонили Ольге и пообещали поймать агрессивного пса, который ее укусил. Согласно постановлению правительства Ростовской области «Об утверждении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Ростовской области» от 14.01. 2020, процедура отлова должна выглядеть так: животное поймают живым гуманными методами. В случае, если оно будет проявлять крайнюю степень агрессии и представлять явную опасность для человека, его полностью «иммобилизуют». То есть усыпят одобренными ветеринарным контролем препаратами. При нормальных обстоятельствах пса передадут в приют, опишут его характеристики, проведут карантинное лечение при необходимости, поставят метку, вакцинируют, стерилизуют. В конечном итоге собаку вернут туда, где поймали.