Температурный аттракцион с перепадами в15 градусов ждет Ростовскую область

Posted 24 января, 06:58
Published 24 января, 06:58
Modified 24 января, 07:00
Updated 24 января, 07:00
В субботу, 25 января, Ростов накроет небольшой дождь и туман, а небо затянет облаками. Ветер стихнет до 5-10 метров в секунду, а температура будет плюсовая — от +1 до +7 градусов.
В регионе в этот день пройдут снег и дождь, а дороги покроет слой льда. Значения термометров будут колебаться от -5 до +10 градусов.
В воскресенье, 26 января, в Ростове осадков не ожидается. Температура останется плюсовой — от +1 до +6.
В регионе в этот день ожидаются дожди и мокрый снег, а температура будет колебаться от -5 до +9 градусов.
Ранее стало известно о том, что донские аграрии боятся за урожай из-за погодных условий в Ростовской области.