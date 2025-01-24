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Posted 24 января, 06:58

Published 24 января, 06:58

Modified 24 января, 07:00

Updated 24 января, 07:00

Температурные качели до 15 градусов ждут Ростовскую область на выходных

Температурный аттракцион с перепадами в15 градусов ждет Ростовскую область

24 января 2025, 06:58
Фото: rostovgazeta.ru. Температурные качели до 15 градусов ждут Ростовскую область на выходных

Перепады температур до 15 градусов ждут Ростовскую область на выходных

В Ростовской области на выходных ожидаются температурные качели до 15 градусов и снегопад. Об этом рассказали синоптики.

В субботу, 25 января, Ростов накроет небольшой дождь и туман, а небо затянет облаками. Ветер стихнет до 5-10 метров в секунду, а температура будет плюсовая — от +1 до +7 градусов.

В регионе в этот день пройдут снег и дождь, а дороги покроет слой льда. Значения термометров будут колебаться от -5 до +10 градусов.

В воскресенье, 26 января, в Ростове осадков не ожидается. Температура останется плюсовой — от +1 до +6.

В регионе в этот день ожидаются дожди и мокрый снег, а температура будет колебаться от -5 до +9 градусов.

Аграрии боятся за урожай в Ростовской области из-за аномально теплой зимы
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Ранее стало известно о том, что донские аграрии боятся за урожай из-за погодных условий в Ростовской области.

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