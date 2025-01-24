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Posted 24 января, 05:00

Published 24 января, 05:00

Modified 24 января, 05:10

Updated 24 января, 05:10

Ночью 24 января беспилотники атаковали север Ростовской области

Три района на севере Ростовской области атаковали БПЛА

24 января 2025, 05:00
Фото: 1MI. Ночью 24 января беспилотники атаковали север Ростовской области
На севере Ростовской области уничтожили беспилотники, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь. Семь летательных аппаратов перехватили в воздухе.

Дроны обнаружили в Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском районах. Предварительно, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировано.

Накануне вечером в приложении ГУ МЧС по Ростовской области появилась информация о беспилотной опасности на Дону. Такие уведомления получили жители Тарасовского, Морозовского и Каменского района. Аналогичные предупреждения разослали населению города Новошахтинска.

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В соцсетях при этом мало обсуждают воздушную атаку. Вероятно, момент уничтожения БПЛА остался практически незаметным для местных жителей.

Ранее над регионом уничтожили 15 дронов.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новошахтинск#Пожар#БПЛА#Беспилотники#Тарасовский район#Шолоховский район#Миллеровский район#Разрушения#Юрий Слюсарь#Воздушная атака
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