Три района на севере Ростовской области атаковали БПЛА

Posted 24 января, 05:00
Published 24 января, 05:00
Modified 24 января, 05:10
Updated 24 января, 05:10
Дроны обнаружили в Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском районах. Предварительно, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировано.
Накануне вечером в приложении ГУ МЧС по Ростовской области появилась информация о беспилотной опасности на Дону. Такие уведомления получили жители Тарасовского, Морозовского и Каменского района. Аналогичные предупреждения разослали населению города Новошахтинска.
В соцсетях при этом мало обсуждают воздушную атаку. Вероятно, момент уничтожения БПЛА остался практически незаметным для местных жителей.
Ранее над регионом уничтожили 15 дронов.