Центробанк назвал главную причину ускорения инфляции в Ростовской области

Posted 24 января, 13:48
Published 24 января, 13:48
Modified 24 января, 13:50
Updated 24 января, 13:50
Сообщается, что основной причиной ускорения инфляции является увеличение затрат производителей и поставщиков. Кроме того, на это повлияло сокращение предложения на некоторые продовольственные товары.
Центробанк сообщил, что инфляция в регионе превысила показатели по Южному федеральному округу (9,28%), но при этом осталась ниже, чем в целом по России (9,52%).
Эксперты также дали прогноз дальнейшего изменения инфляции по стране. По их мнению, денежная политика Банка России обеспечит понижение инфляции к 4% в 2026 году и ее стабилизацию в будущем.
Ранее стало известно об изменениях средних цен на горючее в регионе.
До этого дончанам рассказали, в каких городах по области можно приобрести самые дешевые яйца.