rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 13:48

Published 24 января, 13:48

Modified 24 января, 13:50

Updated 24 января, 13:50

Центробанк назвал причины ускорения инфляции в Ростовской области

Центробанк назвал главную причину ускорения инфляции в Ростовской области

24 января 2025, 13:48
Фото: donland.ru. Центробанк назвал причины ускорения инфляции в Ростовской области
В Ростовской области в декабре 2024 года годовая инфляция ускорилась до 9,46% после 8,65% в ноябре 2024. О причинах рассказал Центробанк 23 января.

Сообщается, что основной причиной ускорения инфляции является увеличение затрат производителей и поставщиков. Кроме того, на это повлияло сокращение предложения на некоторые продовольственные товары.

Центробанк сообщил, что инфляция в регионе превысила показатели по Южному федеральному округу (9,28%), но при этом осталась ниже, чем в целом по России (9,52%).

Эксперты также дали прогноз дальнейшего изменения инфляции по стране. По их мнению, денежная политика Банка России обеспечит понижение инфляции к 4% в 2026 году и ее стабилизацию в будущем.

Пенсии увеличат на 9,5% из-за высокой инфляции в Ростовской области
Узнать подробнее

Ранее стало известно об изменениях средних цен на горючее в регионе.

До этого дончанам рассказали, в каких городах по области можно приобрести самые дешевые яйца.

Читайте также:
Экономист Остапкович предупредил о росте цен в Ростове после Нового годаСтало известно, где купить самое дешевое сливочное масло в Ростовской областиПенсии увеличат на 9,5% из-за высокой инфляции в Ростовской области
#Милана Белкина#Экономика#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Инфляция#Последние новости Ростова на сегодня#Продукты питания#Центробанк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика