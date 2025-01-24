Центробанк назвал самые подорожавшие продукты в Ростовской области

Posted 24 января, 13:49
Published 24 января, 13:49
Modified 24 января, 13:51
Updated 24 января, 13:51
Сообщается, что годовая инфляция в регионе в декабре 2024-го ускорилась до 9,46% (8,65% в ноябре). Причиной этому стало увеличение затрат производителей и поставщиков, а также снижение предложения на некоторые продукты.
Эксперты зафиксировали годовой прирост цен на продукты питания. Это — 12,48% после 10,70% в ноябре. Рост цен ускорился на свинину, огурцы и рыбу. Дороже также стали шоколад, помидоры и молочные продукты.
Ранее эксперты пообещали дончанам снижение цен на картошку в регионе.
До этого жителям Ростовской области подсказали, где можно приобрести самые дешевые яйца.