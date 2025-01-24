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Posted 24 января, 13:49

Published 24 января, 13:49

Modified 24 января, 13:51

Updated 24 января, 13:51

В Ростовской области ускорился рост цен на продукты питания

Центробанк назвал самые подорожавшие продукты в Ростовской области

24 января 2025, 13:49
Фото: donland.ru. В Ростовской области ускорился рост цен на продукты питания
В Ростовской области зафиксировали ускорение роста цен на продукты питания. О причинах рассказал Центробанк.

Сообщается, что годовая инфляция в регионе в декабре 2024-го ускорилась до 9,46% (8,65% в ноябре). Причиной этому стало увеличение затрат производителей и поставщиков, а также снижение предложения на некоторые продукты.

Эксперты зафиксировали годовой прирост цен на продукты питания. Это — 12,48% после 10,70% в ноябре. Рост цен ускорился на свинину, огурцы и рыбу. Дороже также стали шоколад, помидоры и молочные продукты.

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Ранее эксперты пообещали дончанам снижение цен на картошку в регионе.

До этого жителям Ростовской области подсказали, где можно приобрести самые дешевые яйца.

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