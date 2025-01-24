Центробанк объяснил взлетевшие цены на свинину в Ростовской области

Posted 24 января, 08:18
Published 24 января, 08:18
Modified 24 января, 08:20
Updated 24 января, 08:20
По информации ЦБ, животноводы вкладывали в цену свои расходы на корм, энергоресурсы и логистику. Все это тоже заметно подорожало, поэтому выросла и цена готовой продукции. Кроме того, из-за нехватки кадров у предприятий сотрудникам стали предлагать большую зарплату. Это тоже нашло отражение в итоговой стоимости.
Примечательно, что мясо птицы при этом практически не изменилось за год. По сравнению с концом 2023 года, охлажденные куры даже подешевели — на восемь рублей.
Ранее RostovGazeta сообщала, что больше всего подорожало за год.