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Posted 24 января, 08:18

Published 24 января, 08:18

Modified 24 января, 08:20

Updated 24 января, 08:20

Центробанк объяснил, почему подорожала свинина в Ростовской области

Центробанк объяснил взлетевшие цены на свинину в Ростовской области

24 января 2025, 08:18
Фото: Pxhere. Центробанк объяснил, почему подорожала свинина в Ростовской области
В Ростовской области, как и по всей России, годовой прирост цен на продукты питания в конце 2024-го составил 12,5%. В том числе подорожала свинина. Центральный банк назвал причину роста стоимости мяса.

По информации ЦБ, животноводы вкладывали в цену свои расходы на корм, энергоресурсы и логистику. Все это тоже заметно подорожало, поэтому выросла и цена готовой продукции. Кроме того, из-за нехватки кадров у предприятий сотрудникам стали предлагать большую зарплату. Это тоже нашло отражение в итоговой стоимости.

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Примечательно, что мясо птицы при этом практически не изменилось за год. По сравнению с концом 2023 года, охлажденные куры даже подешевели — на восемь рублей.

Ранее RostovGazeta сообщала, что больше всего подорожало за год.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Цены#Продукты#Мясо
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