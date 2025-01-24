Центробанк объяснил взлетевшие цены на свинину в Ростовской области

По информации ЦБ, животноводы вкладывали в цену свои расходы на корм, энергоресурсы и логистику. Все это тоже заметно подорожало, поэтому выросла и цена готовой продукции. Кроме того, из-за нехватки кадров у предприятий сотрудникам стали предлагать большую зарплату. Это тоже нашло отражение в итоговой стоимости.