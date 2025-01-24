У ростовчанки с жалобами на кашель нашли редкое заболевание легких

Posted 24 января, 11:23
Published 24 января, 11:23
Modified 24 января, 11:25
Updated 24 января, 11:25
Сообщается, что женщина пыталась лечиться самостоятельно, но это не помогло. В итоге она обратилась к участковому врачу в местную поликлинику. Изначально у ростовчанки подозревали туберкулез и злокачественную опухоль в легком.
В результате у нее нашли редкое грибковое заболевание — аспергиллез левого легкого. Ростовчанке назначили противогрибковую терапию и дополнительные обследования.
Уточняется, что в настоящее время воспаление удалось остановить, жизни женщины ничего не угрожает.