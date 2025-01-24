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Posted 24 января, 11:23

Published 24 января, 11:23

Modified 24 января, 11:25

Updated 24 января, 11:25

У ростовчанки с жалобами на кашель нашли редкое заболевание легких

У ростовчанки с жалобами на кашель нашли редкое заболевание легких

24 января 2025, 11:23
Фото: wikimedia.org. У ростовчанки с жалобами на кашель нашли редкое заболевание легких
В Ростове 47-летняя женщина пожаловалась врачам на кашель и температуру до 38,5 градуса в течение двух месяцев. В результате у нее нашли редкое заболевание легких, пишет региональный Минздрав.

Сообщается, что женщина пыталась лечиться самостоятельно, но это не помогло. В итоге она обратилась к участковому врачу в местную поликлинику. Изначально у ростовчанки подозревали туберкулез и злокачественную опухоль в легком.

В результате у нее нашли редкое грибковое заболевание — аспергиллез левого легкого. Ростовчанке назначили противогрибковую терапию и дополнительные обследования.

Уточняется, что в настоящее время воспаление удалось остановить, жизни женщины ничего не угрожает.

Врачи нашли редкое заболевание у подростка, страдающего рвотой после физнагрузки
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В результате у пациента нашли редкое грибковое заболевание — аспергиллез левого легкого.
В результате у пациента нашли редкое грибковое заболевание — аспергиллез левого легкого.. Фото: Минздрав Ростовской области

Ранее медики нашли редкую болезнь у подростка, который страдал от рвоты после физической нагрузки.

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