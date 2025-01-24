Утром 24 января из-за гололеда в Ростове дети с трудом попали в школу

В telegram-канале появилось видео, как дети добираются в школу по такой непогоде. На видео запечатлели ребенка с родителем. Они осторожно шли, держась за руки, но в какой-то момент ученик все-таки упал на скользкой поверхности. Навстречу им шли двое парней — тоже медленно и аккуратно. На кадрах можно заметить, как ноги у них то и дело соскальзывают в сторону, но молодые люди успевают удержать равновесие.