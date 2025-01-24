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Posted 24 января, 11:00

Published 24 января, 11:00

Modified 24 января, 11:02

Updated 24 января, 11:02

Утром 24 января из-за гололеда в Ростове дети с трудом попали в школу

Утром 24 января из-за гололеда в Ростове дети с трудом попали в школу

24 января 2025, 11:00
Фото: видео тг-канал suvorovsky. 1MI. Утром 24 января из-за гололеда в Ростове дети с трудом попали в школу
С риском для жизни пришлось добираться в школу ростовским ученикам. Утром 24 января часть города превратилась в настоящий ледовый каток. Местные жители поделились кадрами происходящего в соцсетях.

Обледеневшие тротуары горожане увидели еще ранним утром. Скользкая корка покрыла все поверхности на улице: лестницы, дороги, тротуарную плитку, переходы и мосты.

В telegram-канале появилось видео, как дети добираются в школу по такой непогоде. На видео запечатлели ребенка с родителем. Они осторожно шли, держась за руки, но в какой-то момент ученик все-таки упал на скользкой поверхности. Навстречу им шли двое парней — тоже медленно и аккуратно. На кадрах можно заметить, как ноги у них то и дело соскальзывают в сторону, но молодые люди успевают удержать равновесие.

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Гололед появился после осадков накануне вечером и ночью. Когда к утру ударил небольшой мороз, улицы сковал лед.

— Только отчитываться успевают о готовности коммунальной техники, — возмущаются горожане. — Никаких реагентов не было, даже песка с солью не удосужились насыпать.

Ранее из-за гололеда на трассе М-4 столкнулись больше десяти машин.

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