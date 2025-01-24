Утром 24 января из-за гололеда в Ростове дети с трудом попали в школу

Posted 24 января, 11:00
Published 24 января, 11:00
Modified 24 января, 11:02
Updated 24 января, 11:02
Обледеневшие тротуары горожане увидели еще ранним утром. Скользкая корка покрыла все поверхности на улице: лестницы, дороги, тротуарную плитку, переходы и мосты.
В telegram-канале появилось видео, как дети добираются в школу по такой непогоде. На видео запечатлели ребенка с родителем. Они осторожно шли, держась за руки, но в какой-то момент ученик все-таки упал на скользкой поверхности. Навстречу им шли двое парней — тоже медленно и аккуратно. На кадрах можно заметить, как ноги у них то и дело соскальзывают в сторону, но молодые люди успевают удержать равновесие.
Гололед появился после осадков накануне вечером и ночью. Когда к утру ударил небольшой мороз, улицы сковал лед.
— Только отчитываться успевают о готовности коммунальной техники, — возмущаются горожане. — Никаких реагентов не было, даже песка с солью не удосужились насыпать.
Ранее из-за гололеда на трассе М-4 столкнулись больше десяти машин.