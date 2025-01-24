В феврале частично перекроют движение для автомобилистов в Ростове

с 10 февраля по 31 марта ограничат движение на улице Сарьяна — на перекрестках с 39-й, 37-й линии, а также на 2-й Пролетарской — на перекрестке с 39-й и 43-й линией. Все это время там будут проводить работы с канализацией. Аналогичная ситуация ожидается и на улице Текучева — от дома №382Б до №378. По информации департамента автодорог, тут ограничения введут до 20 июня.