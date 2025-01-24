В феврале частично перекроют движение для автомобилистов в Ростове

Posted 24 января, 07:42
Published 24 января, 07:42
Modified 24 января, 07:44
Updated 24 января, 07:44
С 5 по 28 февраля запретят проезжать по левой полосе улицы Вавилова в районе дома №67 (южное направление). Такие меры введут из-за работ с газопроводом поблизости.
Через несколько дней, 8 февраля на улице Тоннельной (от дома №13 до переулка Макеевского в западном направлении) сделают одностороннее движение. А на участке от переулка Ферганского до улицы Профинтерна запретят стоянка и остановку транспорта. Ограничения, вероятно, будут действовать на постоянной основе — для улучшения пропускной способности на дорогах.
С 10 февраля по 31 июля частично перекроют движение в переулке Островского вдоль строения №1. Кроме того, пешеходы не смогут переходить дорогу к улице Береговой по «зебре» со стороны пересечения с Островского. Причиной временных неудобств станут строительно-монтажные работы на Береговой, 17/1. По данным Яндекс.карт, там находится вековой особняк, известный как дом Н. А. Панина.
с 10 февраля по 31 марта ограничат движение на улице Сарьяна — на перекрестках с 39-й, 37-й линии, а также на 2-й Пролетарской — на перекрестке с 39-й и 43-й линией. Все это время там будут проводить работы с канализацией. Аналогичная ситуация ожидается и на улице Текучева — от дома №382Б до №378. По информации департамента автодорог, тут ограничения введут до 20 июня.
Ранее стало известно, почему водители большегрузов боятся заезжать в Ростов.