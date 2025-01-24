В Ростове-на-Дону автобус №16А пустили через Левенцовку

Posted 24 января, 11:42
Published 24 января, 11:42
Modified 24 января, 11:44
Updated 24 января, 11:44
Напомним, в конце сентября 2024-го автобусы №16А начали курсировать через Левенцовку. Это позволило создать транспортную связь между жилым комплексом «Западная резиденция», СНТ «Изумруд» и школой №72.
Опросы проходили на платформах «Активный ростовчанин» и Госуслуги. В итоге департамент транспорта принял решение об изменении схемы движения автобусов с 1 февраля. Конечными точками маршрута являются жилой комплекс «Западная резиденция» и Центральный рынок. Схема изменилась в части организации движения по автодороге «Западная хорда» от улицы Доватора до Еременко.
Уточняется, что это позволит сократить интервалы передвижения автобусов по Левенцовке. Кроме того, планируется перераспределение подвижного состава между маршрутами.