В Ростове-на-Дону автобус №16А пустили через Левенцовку

Опросы проходили на платформах «Активный ростовчанин» и Госуслуги. В итоге департамент транспорта принял решение об изменении схемы движения автобусов с 1 февраля. Конечными точками маршрута являются жилой комплекс «Западная резиденция» и Центральный рынок. Схема изменилась в части организации движения по автодороге «Западная хорда» от улицы Доватора до Еременко.