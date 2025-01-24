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Posted 24 января, 11:42

Published 24 января, 11:42

Modified 24 января, 11:44

Updated 24 января, 11:44

Ростовчане повлияли на изменение маршрута №16А

В Ростове-на-Дону автобус №16А пустили через Левенцовку

24 января 2025, 11:42
Фото: rostovgazeta.ru. Ростовчане повлияли на изменение маршрута №16А
С 1 февраля изменится схема движения автобусов по маршруту № 16А. Данное решение было принято по результатам голосования горожан. Информация об этом появилась на сайте администрации Ростова 24 января.

Напомним, в конце сентября 2024-го автобусы №16А начали курсировать через Левенцовку. Это позволило создать транспортную связь между жилым комплексом «Западная резиденция», СНТ «Изумруд» и школой №72.

Опросы проходили на платформах «Активный ростовчанин» и Госуслуги. В итоге департамент транспорта принял решение об изменении схемы движения автобусов с 1 февраля. Конечными точками маршрута являются жилой комплекс «Западная резиденция» и Центральный рынок. Схема изменилась в части организации движения по автодороге «Западная хорда» от улицы Доватора до Еременко.

Уточняется, что это позволит сократить интервалы передвижения автобусов по Левенцовке. Кроме того, планируется перераспределение подвижного состава между маршрутами.

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Ростовчане повлияли на изменение маршрута №16а
Ростовчане повлияли на изменение маршрута №16а. Фото: rostov-gorod.ru

Ранее ростовские власти устроили рейд по автобусам после критики главы Минтранса Алены Беликовой.

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