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Posted 24 января, 11:47

Published 24 января, 11:47

Modified 24 января, 11:49

Updated 24 января, 11:49

Ростов вошел в список городов РФС для проведения матчей сборной России

В Ростове пройдут матчи сборной России по футболу в 2025 году

24 января 2025, 11:47
Фото: 1MI. Ростов вошел в список городов РФС для проведения матчей сборной России
Российский футбольный союз (РФС) выбрал 12 городов для проведения домашних матчей российской сборной в 2025-м, Ростов вошел в их число. Информация об этом появилась на сайте «Матч Тв».

Кроме Ростова, в список попали Москва, Сочи, Краснодар и другие крупные российские города. В 11 из них в 2018-м приняли матчи чемпионата мира.

В «Матч ТВ» напомнили, что команда тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина в 2024-м победила в товарищеских матчах сербов, белорусов, вьетнамцев, брунейцев и сирийцев.

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Ранее выяснилось, что у тренера ФК «Ростов» Виталия Кафанова есть три гражданства.

До этого появились сведения, что власти региона начали избавляться от акций «Ростова».

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