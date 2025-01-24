В Ростове пройдут матчи сборной России по футболу в 2025 году

Posted 24 января, 11:47
Published 24 января, 11:47
Modified 24 января, 11:49
Updated 24 января, 11:49
Кроме Ростова, в список попали Москва, Сочи, Краснодар и другие крупные российские города. В 11 из них в 2018-м приняли матчи чемпионата мира.
В «Матч ТВ» напомнили, что команда тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина в 2024-м победила в товарищеских матчах сербов, белорусов, вьетнамцев, брунейцев и сирийцев.
Ранее выяснилось, что у тренера ФК «Ростов» Виталия Кафанова есть три гражданства.
До этого появились сведения, что власти региона начали избавляться от акций «Ростова».