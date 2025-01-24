В Ростове уволился заменивший Логвиненко исполняющий обязанности главы администрации

16 января появилась, а затем исчезла информация о внеочередном заседании, на котором якобы поднимут тему отставки по собственному желанию главы горадминистрации. Теперь же стало известно, что внеочередное заседание городской Думы было назначено на 28 января. В числе прочих вопросов на нем будет озвучен и отчет о результатах деятельности главы и администрации города за 2024 год. Вопрос о досрочном сложении полномочий главы администрации Ростова в повестке заседания не обозначен.