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Posted 24 января, 15:51

Published 24 января, 15:51

Modified 24 января, 15:53

Updated 24 января, 15:53

Первый замглавы администрации Ростова-на-Дону Алексей Потешкин подал в отставку

В Ростове уволился заменивший Логвиненко исполняющий обязанности главы администрации

24 января 2025, 15:51
Фото: Администрация Ростова-на-Дону. Первый замглавы администрации Ростова-на-Дону Алексей Потешкин подал в отставку

Первый замглавы администрации Ростова-на-Дону Алексей Потешкин подал в отставку

Исполняющий обязанности главы администрации Ростова Алексей Потешкин уволился одним днем, сообщает издание Donnews со ссылкой на собственные источники.

По информации СМИ, первый заместитель главы администрации Алексей Потешкин уходит с должности якобы не по собственному желанию. Как предполагают инсайдеры, это связано с обсуждаемым с середины января возможным увольнением Алексея Логвиненко, которое он, к слову, опроверг и он и пресс-служба администрации города.

Напомним, что Потешкин стал исполняющим обязанности главы городской управы на время отсутствия Логвиненко, который находится на больничном. Глава администрации пропал из информационного поля с 16 января.

Теперь его место займет Александр Новицкий — замглавы по организационно-правовым и кадровым вопросам.

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Добавим, что официального заявления администрация города и ее представители не делали.

16 января появилась, а затем исчезла информация о внеочередном заседании, на котором якобы поднимут тему отставки по собственному желанию главы горадминистрации. Теперь же стало известно, что внеочередное заседание городской Думы было назначено на 28 января. В числе прочих вопросов на нем будет озвучен и отчет о результатах деятельности главы и администрации города за 2024 год. Вопрос о досрочном сложении полномочий главы администрации Ростова в повестке заседания не обозначен.

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