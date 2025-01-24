В Ростове уволился заменивший Логвиненко исполняющий обязанности главы администрации

Posted 24 января, 15:51
Published 24 января, 15:51
Modified 24 января, 15:53
Updated 24 января, 15:53
По информации СМИ, первый заместитель главы администрации Алексей Потешкин уходит с должности якобы не по собственному желанию. Как предполагают инсайдеры, это связано с обсуждаемым с середины января возможным увольнением Алексея Логвиненко, которое он, к слову, опроверг и он и пресс-служба администрации города.
Напомним, что Потешкин стал исполняющим обязанности главы городской управы на время отсутствия Логвиненко, который находится на больничном. Глава администрации пропал из информационного поля с 16 января.
Теперь его место займет Александр Новицкий — замглавы по организационно-правовым и кадровым вопросам.
Добавим, что официального заявления администрация города и ее представители не делали.
16 января появилась, а затем исчезла информация о внеочередном заседании, на котором якобы поднимут тему отставки по собственному желанию главы горадминистрации. Теперь же стало известно, что внеочередное заседание городской Думы было назначено на 28 января. В числе прочих вопросов на нем будет озвучен и отчет о результатах деятельности главы и администрации города за 2024 год. Вопрос о досрочном сложении полномочий главы администрации Ростова в повестке заседания не обозначен.