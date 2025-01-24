В Ростовской области самосвал насмерть задавил рабочего

Posted 24 января, 11:26
Published 24 января, 11:26
Modified 24 января, 11:28
Updated 24 января, 11:28
Сообщается, что инцидент произошёл вечером 23 января в посёлке Бугултай города Новошахтинска. Выяснилось, что самосвал, добывающий щебень, переехал 37-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков.
Источник сообщает, что Бугултаевский карьер, на территории которого произошел инцидент, принадлежит компании «НСМ-ЮГ». В данный момент полицейские выясняют детали происшествия.
Ранее под Ростовом на М-4 «Дон» произошло несколько аварий с участием более десяти машин. Кадры с места происшествия опубликовала RostovGazeta.
До этого четырех человек увезли на карете скорой помощи после аварии в регионе.