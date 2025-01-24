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Posted 24 января, 11:26

Published 24 января, 11:26

Modified 24 января, 11:28

Updated 24 января, 11:28

В Ростовской области самосвал насмерть задавил мужчину

В Ростовской области самосвал насмерть задавил рабочего

24 января 2025, 11:26
Фото: Oleksandr Fedorov/cc by 3.0/wikimedia.org. В Ростовской области самосвал насмерть задавил мужчину
В Ростовской области самосвал марки БелАЗ насмерть задавил местного жителя. Информацию об этом сообщил телеграм-канал «Privet Rostov» со ссылкой на местные следственные органы.

Сообщается, что инцидент произошёл вечером 23 января в посёлке Бугултай города Новошахтинска. Выяснилось, что самосвал, добывающий щебень, переехал 37-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков.

Источник сообщает, что Бугултаевский карьер, на территории которого произошел инцидент, принадлежит компании «НСМ-ЮГ». В данный момент полицейские выясняют детали происшествия.

В Ростовской области на М-4 «Дон» столкнулись бензовоз и легковушка
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Ранее под Ростовом на М-4 «Дон» произошло несколько аварий с участием более десяти машин. Кадры с места происшествия опубликовала RostovGazeta.

До этого четырех человек увезли на карете скорой помощи после аварии в регионе.

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