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Posted 24 января, 16:04

Published 24 января, 16:04

Modified 24 января, 16:06

Updated 24 января, 16:06

Власти оправдались за рекламу наркотических сайтов на объектах Сельмаша в Ростове

Власти оправдались за рекламу наркотических сайтов на зданиях Сельмаша в Ростове

24 января 2025, 16:04
Фото: pxhere. Власти оправдались за рекламу наркотических сайтов на объектах Сельмаша в Ростове
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Эксклюзив
Факты размещения надписей и графических материалов незаконной, запрещённой наркотической направленности регулярно выявляются при проведении мониторинга территорий Первомайского района и в рамках обращений граждан. Об этом RostovGazeta сообщили в администрации Первомайского района Ростова.

Напомним, что в RostovGazeta обратились жители Сельмаша. Люди пожаловались на то, что надписи, рекламирующие наркотические сайты, больше месяца присутствовали на зданиях и ларьках Первомайского района донской столицы. В том числе, как сообщали очевидцы, и через два дома от здания администрации.

Власти объяснили, что при выявлении фактов, регулярно проводят разъяснительные беседы с собственниками или владельцами объектов. От них требуют устранения несанкционированных надписей и графических изображений. На тех владельцев зданий и объектов, которые не принимают своевременно меры — составляются протоколы.

Ростовчане пожаловались на массовое появление рекламы наркотических сайтов в городе
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В администрации подчеркнули, что в рамках профилактических мероприятий за 2024 год собственники объектов устранили порядка 250 несанкционированных надписей. Также, в минувшем году за ненадлежащее состояние фасадов было составлено порядка 130 протоколов об административных правонарушениях.

«Совместно с УК, ТСЖ, ЖСК рассмотрен вопрос о возможности установки устройств систем освещения и видеонаблюдения (в случае их отсутствия) на придомовых территориях с целью недопущения нанесения граффити, надписей, рекламы, в том числе и наркотической направленности, в дневное и ночное время на фасадах зданий», — сообщили в администрации.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области задержали экстремиста с наркотиками.

Экстремиста с наркотиками задержали в Ростовской области
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