Власти оправдались за рекламу наркотических сайтов на зданиях Сельмаша в Ростове

Posted 24 января, 16:04
Published 24 января, 16:04
Modified 24 января, 16:06
Updated 24 января, 16:06
Напомним, что в RostovGazeta обратились жители Сельмаша. Люди пожаловались на то, что надписи, рекламирующие наркотические сайты, больше месяца присутствовали на зданиях и ларьках Первомайского района донской столицы. В том числе, как сообщали очевидцы, и через два дома от здания администрации.
Власти объяснили, что при выявлении фактов, регулярно проводят разъяснительные беседы с собственниками или владельцами объектов. От них требуют устранения несанкционированных надписей и графических изображений. На тех владельцев зданий и объектов, которые не принимают своевременно меры — составляются протоколы.
В администрации подчеркнули, что в рамках профилактических мероприятий за 2024 год собственники объектов устранили порядка 250 несанкционированных надписей. Также, в минувшем году за ненадлежащее состояние фасадов было составлено порядка 130 протоколов об административных правонарушениях.
«Совместно с УК, ТСЖ, ЖСК рассмотрен вопрос о возможности установки устройств систем освещения и видеонаблюдения (в случае их отсутствия) на придомовых территориях с целью недопущения нанесения граффити, надписей, рекламы, в том числе и наркотической направленности, в дневное и ночное время на фасадах зданий», — сообщили в администрации.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростовской области задержали экстремиста с наркотиками.