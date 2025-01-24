Власти оправдались за рекламу наркотических сайтов на зданиях Сельмаша в Ростове

Напомним, что в RostovGazeta обратились жители Сельмаша. Люди пожаловались на то, что надписи, рекламирующие наркотические сайты, больше месяца присутствовали на зданиях и ларьках Первомайского района донской столицы. В том числе, как сообщали очевидцы, и через два дома от здания администрации.