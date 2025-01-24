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Posted 24 января, 12:33

Published 24 января, 12:33

Modified 24 января, 12:35

Updated 24 января, 12:35

Власти Ростова увеличат оклады муниципальным служащим

Власти Ростова увеличат оклады муниципальным служащим

24 января 2025, 12:33
Фото: rostovgazeta.ru. Власти Ростова увеличат оклады муниципальным служащим
В администрации Ростова внесли изменения в постановления об условиях оплаты труда работников культуры и спорта, а также технического и обслуживающего персонала. Соответствующий проект появился на сайте горадминистрации. Его рассмотрят на внеочередном заседании Гордумы 29 января.

Согласно документу, наименьшая сумма минимального размера оклада работников культуры составила 6,8 тысячи рублей — на такую выплату могут претендовать бутафор, гример, декоратор, осветитель, монтировщик сцены, киномеханик, костюмер и другие профессии «культуры, искусства и кинематографии первого уровня».

Наибольший размер оклада, указанный в документе, составил 31,5 тысячи рублей. Столько может получать руководитель Ростовского-на-Дону академического молодежного театра.

В другом документе об условиях оплаты труда работников спорта, а также технического и обслуживающего персонала, указано, что на оплату в 7,7 тысячи рублей могут претендовать рабочие первого квалификационного разряда. Это — столяр, плотник, слесарь, боцман, гардеробщик, горничная, грузчик, дворник и другие.

Наибольшая сумма минимального оклада — у руководителей муниципальных учреждений I группы. Это — 25,9 тысячи рублей.

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