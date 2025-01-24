Власти Ростова увеличат оклады муниципальным служащим

В другом документе об условиях оплаты труда работников спорта, а также технического и обслуживающего персонала, указано, что на оплату в 7,7 тысячи рублей могут претендовать рабочие первого квалификационного разряда. Это — столяр, плотник, слесарь, боцман, гардеробщик, горничная, грузчик, дворник и другие.