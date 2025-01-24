Власти Ростова увеличат оклады муниципальным служащим

Posted 24 января, 12:33
Published 24 января, 12:33
Modified 24 января, 12:35
Updated 24 января, 12:35
Согласно документу, наименьшая сумма минимального размера оклада работников культуры составила 6,8 тысячи рублей — на такую выплату могут претендовать бутафор, гример, декоратор, осветитель, монтировщик сцены, киномеханик, костюмер и другие профессии «культуры, искусства и кинематографии первого уровня».
Наибольший размер оклада, указанный в документе, составил 31,5 тысячи рублей. Столько может получать руководитель Ростовского-на-Дону академического молодежного театра.
В другом документе об условиях оплаты труда работников спорта, а также технического и обслуживающего персонала, указано, что на оплату в 7,7 тысячи рублей могут претендовать рабочие первого квалификационного разряда. Это — столяр, плотник, слесарь, боцман, гардеробщик, горничная, грузчик, дворник и другие.
Наибольшая сумма минимального оклада — у руководителей муниципальных учреждений I группы. Это — 25,9 тысячи рублей.