ВТБ: спрос на детские карты в 2024 году вырос втрое

Posted 24 января, 11:43
Published 24 января, 11:43
Modified 24 января, 11:45
Updated 24 января, 11:45
Сумма покупок по детским картам ВТБ в 2024 году составила 10 млрд рублей, что вдвое больше показателей 2023 года. В среднем пользователи ежемесячно тратят около 4 тыс. рублей с детских карт — по сравнению с прошлым годом сумма практически не изменилась. Наибольшая часть затрат клиентов пришлась на следующие категории:
«Супермаркеты» — 3,9 млрд рублей;
«Рестораны и кафе» — 1,4 млрд рублей;
«Товары для дома» — 1,1 млрд рублей;
«Транспорт» — 762 млн рублей;
«Медицина, здоровье и красота» — 721 млн рублей.
Среди наиболее популярных категорий по количеству оплат также лидирует категория «Супермаркеты» — по ней совершено более 17 млн операций. Далее идет «Транспорт» (5,4 млн транзакций), «Рестораны и кафе» (5,3 млн транзакций), «Товары для дома» (2,2 млн транзакций) и «Развлечения, хобби» (1,1 млн транзакций). По сравнению с 2023 годом количество транзакций по этим категориям увеличилось в среднем в полтора раза.
«Времена, когда детям давали небольшую сумму наличных, давно прошли. Дети стали полноправными клиентами банков и теперь они самостоятельно оплачивают покупки, откладывают деньги и получают кешбэк. Наша задача — предоставить им удобные и безопасные сервисы для развития финансовой грамотности и ежедневных оплат. Мы видим, что интерес к детским картам растет с каждым месяцем, ведь такие специализированные карты помогают родителям научить детей грамотно распоряжаться деньгами, а детям — почувствовать себя самостоятельными и ответственными», — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.