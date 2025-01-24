Заявившую о подмене ребенка многодетную мать отправили в психбольницу Ростова

Posted 24 января, 12:37
Published 24 января, 12:37
Modified 24 января, 13:24
Updated 24 января, 13:24
Напомним, что жительница Ростовской области, мать семерых детей Людмила Борзило заявляла о подмене ее ребенка в роддоме Ростовской области.
Накануне судебного заседания 23 января 2025 года, корреспондент RostovGazeta связался с ней. Людмила сообщила, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в раскрытии семейной тайны.
«Я же писала заявления о преступлении — о том, что мои родственники, тетя и дядя незаконно „приобрели“ ребенка в роддоме больницы», — объяснила собеседница.
Депутат Наталья Оськина сообщила, что в отношении Людмилы суд принял решение о ее принудительном обследовании — проведении судебно-психиатрической экспертизы. Этот документ есть в наличии RostovGazeta.
«На это решение сразу подалось апелляционное определение. Поскольку и сама Людмила, и ее защитники с таким решением не согласны», — констатирует депутат.
Собеседница уточняет, что для проведения такой экспертизы, должны быть веские причины и обоснования. Например, хотя бы единичные заключения любого психиатра. Или какие-то иные признаки.
«Поскольку у Людмилы семеро детей, естественно, в течение всей своей жизни она проходила медицинские комиссии. И будучи беременной, и будучи молодой мамой. Ни разу, ни один психиатр или клинический психолог никогда не отправлял ее на какое-то обследование. И никогда никакие признаки психических заболеваний у нее не проявлялись», — говорит Оськина.
Общественник, правозащитник Павел Сагайда делится предположением, что Людмиле просто закрывают рот.
«В этом процессе я не принимаю никакого участия, но слышал о нем. Тема очень мутная. Года два назад Людмила обращалась к нам за помощью — мы помогали освещать ее ситуацию с ребенком. Она же считает, что его подменили в роддоме. В Москве уже порядка двух лет, если не дольше, якобы проходит какая-то супер загадочная бесконечная экспертиза. Но, судя по всему, все, что отправлено туда, не может соответствовать действительности», — высказывает мнение Павел Сагайда.
По словам собеседника, высока вероятность, что то, о чем говорит Людмила — вполне имеет место быть. Однако доказать это без проведения экспертизы по генетике невозможно. А для такого исследования необходимо согласие родителей.
«Она же говорит о том, что это ее ребенок, а другие люди его усыновили. А откуда она знает, что это ее ребенок, а не их? И если затронута тайна усыновления, то откуда ей это стало известно?» — задается вопросами правозащитник.
По словам собеседника, вполне возможно, был использован такой хитрый путь — поместить неудобного человека в психбольницу.
«Так вопрос будет решен для всех. Потом ее признают в какой-то степени психически нездоровой. А у нас в Ростовской области, сами понимаете, такое возможно. Особенно, если это кому-то нужно», — комментирует спикер.
В арсенале правозащитника имеется случай, когда здоровую ростовчанку после ссоры с мужем отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
«Положить больного человека в психиатрическую лечебницу очень сложно — будешь обивать пороги, добиваться, и никак. А когда человек здоров, к сожалению, бывает наоборот», — резюмирует Сагайда.
Ранее акушерка из роддома Орловского района сообщила RostovGazeta, что все, о чем говорит Людмила Борзило о подмене ребенка, является враньем.