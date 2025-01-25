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Posted 25 января, 14:09

Published 25 января, 14:09

Modified 25 января, 14:11

Updated 25 января, 14:11

Агрономы пытаются спасти озимые культуры от гибели в Ростовской области

Агрономы пытаются спасти озимые культуры от гибели в Ростовской области

25 января 2025, 14:09
Фото: 1MI. Агрономы пытаются спасти озимые культуры от гибели в Ростовской области
В настоящий момент в Ростовской области уже взошли 88% всех посевов озимых культур. Однако теперь перед агрономами стоит задача сохранить ростки и не дать аномальной погоде уничтожить их. Информация опубликована в портале регионального правительства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский рассказал, что озимые взошли на площади 2,51 миллиона гектаров (88% от всех посевов). Однако на всем юге России, в том числе и в Ростовской области температура воздуха в январе была на 2-7 градусов выше нормы. Это привело к слабой вегетации растений.

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В связи с этим агрономы будут делать все для того, чтобы озимые могли расти и развиваться в правильном темпе. Основная задача — не допустить гибели сельхозкультур в этом году.

Добавим, что также в регионе активно ведется заготовка семян яровых культур для весеннего посева. Всего планируют заготовить 130 тонн семян.

Ранее в полях Ростовской области зафиксировали нашествие грызунов из-за аномального тепла.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Урожай#Посевы#Агроном#Живая природа#Гибель посевов#Озимые#Погодные аномалии
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