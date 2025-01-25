Агрономы пытаются спасти озимые культуры от гибели в Ростовской области

Posted 25 января, 14:09
Published 25 января, 14:09
Modified 25 января, 14:11
Updated 25 января, 14:11
Министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский рассказал, что озимые взошли на площади 2,51 миллиона гектаров (88% от всех посевов). Однако на всем юге России, в том числе и в Ростовской области температура воздуха в январе была на 2-7 градусов выше нормы. Это привело к слабой вегетации растений.
В связи с этим агрономы будут делать все для того, чтобы озимые могли расти и развиваться в правильном темпе. Основная задача — не допустить гибели сельхозкультур в этом году.
Добавим, что также в регионе активно ведется заготовка семян яровых культур для весеннего посева. Всего планируют заготовить 130 тонн семян.
Ранее в полях Ростовской области зафиксировали нашествие грызунов из-за аномального тепла.