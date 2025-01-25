Агрономы пытаются спасти озимые культуры от гибели в Ростовской области

Министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский рассказал, что озимые взошли на площади 2,51 миллиона гектаров (88% от всех посевов). Однако на всем юге России, в том числе и в Ростовской области температура воздуха в январе была на 2-7 градусов выше нормы. Это привело к слабой вегетации растений.