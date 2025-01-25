Аномальное потепление до +7 градусов придет в Ростов на следующей неделе

Posted 25 января, 11:21
Published 25 января, 11:21
Modified 25 января, 11:23
Updated 25 января, 11:23
По данным Gismeteo, с понедельника по среду, 27 — 29 января, ожидается туманная и облачая погода. Днем температура воздуха составит +3…+4 градуса, а ночью — -1…0 градусов. Ветер восточный до шести метров в секунду.
Четверг, 30 января, будет самым теплым днем на неделе. В дневное время воздух прогреется до +7 градусов, а в ночное — охладится до 0 градусов. Примерно с 12.00 до 15.00 мск пройдет небольшой дождь. Всего выпадет около 0,7 миллиметра осадков.
В пятницу, 31 января, синоптики обещают облачную погоду без осадков. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от +1 до +6 градусов.
Ранее густой туман накрыл Ростов-на-Дону в ночь на 25 января.