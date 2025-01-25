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Posted 25 января, 11:21

Published 25 января, 11:21

Modified 25 января, 11:23

Updated 25 января, 11:23

Аномальное потепление до +7 градусов придет в Ростов на следующей неделе

Аномальное потепление до +7 градусов придет в Ростов на следующей неделе

25 января 2025, 11:21
Фото: 1MI. Аномальное потепление до +7 градусов придет в Ростов на следующей неделе
Последняя неделя января будет на удивление теплой и погожей. Ливни практически полностью закончатся, периодически начнет выглядывать солнце, а воздух прогреется до +7 градусов Цельсия, сообщаю синоптики.

По данным Gismeteo, с понедельника по среду, 27 — 29 января, ожидается туманная и облачая погода. Днем температура воздуха составит +3…+4 градуса, а ночью — -1…0 градусов. Ветер восточный до шести метров в секунду.

Четверг, 30 января, будет самым теплым днем на неделе. В дневное время воздух прогреется до +7 градусов, а в ночное — охладится до 0 градусов. Примерно с 12.00 до 15.00 мск пройдет небольшой дождь. Всего выпадет около 0,7 миллиметра осадков.

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В пятницу, 31 января, синоптики обещают облачную погоду без осадков. В течение суток температура воздуха будет варьироваться от +1 до +6 градусов.

Ранее густой туман накрыл Ростов-на-Дону в ночь на 25 января.

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