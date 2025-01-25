Аномальное потепление до +7 градусов придет в Ростов на следующей неделе

Четверг, 30 января, будет самым теплым днем на неделе. В дневное время воздух прогреется до +7 градусов, а в ночное — охладится до 0 градусов. Примерно с 12.00 до 15.00 мск пройдет небольшой дождь. Всего выпадет около 0,7 миллиметра осадков.