rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января, 08:16

Published 25 января, 08:16

Modified 25 января, 08:18

Updated 25 января, 08:18

Аварийный дом снесут в Нахичивани в Ростове-на-Дону

Аварийный дом в Нахичевани снесут в Ростове-на-Дону

25 января 2025, 08:16
Фото: 1MI. Аварийный дом снесут в Нахичивани в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону еще одно жилое здание признали аварийным и подлежащим сносу. Речь идет о доме на улице 26-я Линия. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Исполняющий обязанности главы администрации города Алексей Потешкин подписал постановление, которое позволяет изъять земельный участок под аварийным домом для муниципальных нужд. Уточняется, что под снос пойдет многоквартирное здание, расположенное на улице 26-я Линия, 26 (литер А).

Гордума Ростова объявит дату конкурса для должности главы администрации города
Узнать подробнее

В общей сложности городу перейдет земельный участок площадью 921 квадратный метр. При этом если не удастся достигнуть с собственниками соглашений об изъятии недвижимости (трех жилых помещений) правовое управление администрации города будет решать этот вопрос через суд.

Ранее госэкспертиза одобрила снос рухнувшего дома на Нариманова в Ростове.

Читайте также:
Суд оставил без движения иск жителей Ростова к властям по Западной хордеВ Ростове-на-Дону продают памятник архитектуры за 250 млн рублейАвтобусы №72 и №38 начнут курсировать по новым маршрутам в Ростове-на-Дону
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здание#Снос домов#Последние новости Ростова на сегодня#Снос#Аварийное здание#Земельный участок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика