Аварийный дом в Нахичевани снесут в Ростове-на-Дону

Posted 25 января, 08:16
Published 25 января, 08:16
Modified 25 января, 08:18
Updated 25 января, 08:18
Исполняющий обязанности главы администрации города Алексей Потешкин подписал постановление, которое позволяет изъять земельный участок под аварийным домом для муниципальных нужд. Уточняется, что под снос пойдет многоквартирное здание, расположенное на улице 26-я Линия, 26 (литер А).
В общей сложности городу перейдет земельный участок площадью 921 квадратный метр. При этом если не удастся достигнуть с собственниками соглашений об изъятии недвижимости (трех жилых помещений) правовое управление администрации города будет решать этот вопрос через суд.
Ранее госэкспертиза одобрила снос рухнувшего дома на Нариманова в Ростове.