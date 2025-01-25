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Posted 25 января, 09:04

Published 25 января, 09:04

Modified 25 января, 09:06

Updated 25 января, 09:06

Автобус с шахтерами опрокинулся из-за густого тумана в Ростовской области

Автобус с шахтерами опрокинулся из-за густого тумана в Ростовской области

25 января 2025, 09:04
Фото: 1MI. Автобус с шахтерами опрокинулся из-за густого тумана в Ростовской области
В Ростовской области водитель автобуса, перевозивший шахтеров, съехал с дороги и упал на бок из-за густого тумана, информирует Госавтоинспекция региона.

ДТП произошло в пятницу вечером, 24 января, на автодороге «Подъезд от М-4 „Дон“ к Зверево» в Ростовской области. По предварительным данным, 37-летний водитель автобуса «ПАЗ» потерял управление и съехал на обочину, из-за его транспортное средство опрокинулось.

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В автобусе находилось девять человек. По информации СМИ, все они были шахтерами, за исключением водителя. Однако ведомство данные сведения не подтверждало. В аварии пострадал только один человек. Врачи госпитализировали его в больницу. Сотрудники полиции выясняют детали инцидента.

Добавим, что причиной ДТП стали плохие погодные условия, а именно сильный туман.

Ранее два человека погибли в ДТП при падении автомобиля в кювет на трассе в Азове.

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