Автобус с шахтерами опрокинулся из-за густого тумана в Ростовской области

В автобусе находилось девять человек. По информации СМИ, все они были шахтерами, за исключением водителя. Однако ведомство данные сведения не подтверждало. В аварии пострадал только один человек. Врачи госпитализировали его в больницу. Сотрудники полиции выясняют детали инцидента.